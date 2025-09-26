鳥栖がユースから2選手のトップ昇格を発表!「全身全霊で頑張っていきます」
サガン鳥栖は26日、DF黒木雄也とFW水巻時飛の来季トップ昇格を発表した。
黒木は大阪府出身で、中学時代はRIP ACE SCに所属。これまでU-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表に選出されてきた。クラブは「両足のキックを活かしたビルドアップ能力とヘディングの強さ、カバーリング能力を活かした守備能力が特徴」とプレースタイルを説明。身長183cm、体重74kg。
水巻は愛知県出身で、FCフェルボール愛知 から鳥栖U-18に入団。身長168cm、体重63kgとやや小柄な選手だが、クラブは「豊富な運動量とスピードを活かしたサイドでのドリブル突破が特徴」と評価している。
クラブを通じて両選手は以下のようなコメントを発表している。
●黒木
「小さい頃からの夢であったプロサッカー選手をこのサガン鳥栖という歴史のある素晴らしいクラブで、スタートすることが出来て大変嬉しく思います。今まで支えてくださった方たちへの感謝の気持ちを忘れず一日一日を大事にしていき、チームの勝利に貢献出来るように全身全霊で頑張っていきます。応援よろしくお願いします」
●水巻
「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手のキャリアをサガン鳥栖というとても偉大なクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。今まで支えていただいた方々への感謝の気持ちを忘れず、サガン鳥栖の勝利のために全力で戦います。応援よろしくお願いします」
黒木は大阪府出身で、中学時代はRIP ACE SCに所属。これまでU-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表に選出されてきた。クラブは「両足のキックを活かしたビルドアップ能力とヘディングの強さ、カバーリング能力を活かした守備能力が特徴」とプレースタイルを説明。身長183cm、体重74kg。
クラブを通じて両選手は以下のようなコメントを発表している。
●黒木
「小さい頃からの夢であったプロサッカー選手をこのサガン鳥栖という歴史のある素晴らしいクラブで、スタートすることが出来て大変嬉しく思います。今まで支えてくださった方たちへの感謝の気持ちを忘れず一日一日を大事にしていき、チームの勝利に貢献出来るように全身全霊で頑張っていきます。応援よろしくお願いします」
●水巻
「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手のキャリアをサガン鳥栖というとても偉大なクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。今まで支えていただいた方々への感謝の気持ちを忘れず、サガン鳥栖の勝利のために全力で戦います。応援よろしくお願いします」