ディズニー×SKINNYDIP新作♡秋冬を彩るモバイルアクセサリーコレクション

ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON」から、ディズニーキャラクターをモチーフにした2025年秋冬の新作モバイルアクセサリーコレクションが登場しました。煌びやかなグラデーションやホログラムをまとったアイテムは、日常を楽しく彩る存在に♡iPhoneケースやAirPodsケース、ポーチなど充実のラインナップで、ギフトにもぴったりです。

ディズニーキャラが輝く新作コレクション

© Disney

定番の人気シリーズとして展開されるSKINNYDIPのディズニーデザイン。

2025年秋冬は「101匹わんちゃん」からダルメシアンの子犬たち、「わんわん物語」のレディ＆トランプ、「ヘラクレス」のベビーペガサスが登場。

煌めくグラデーションやグリッター素材で、秋冬の街に映える大人可愛いデザインに仕上げられています。

ラインナップと価格をチェック

iPhone用ケース



© Disney

価格：3,960円

カラー：グラデーション、ホログラム、クリアベース

対応機種：iPhone14/15/15 Pro/16/16 Pro/17/17 Pro/17 Pro MAX/iPhone Air

ビーズフォンストラップ



© Disney

価格：2,420円

© Disney

© Disney

ランダム配置のビーズでキャラクターを表現。スマホだけでなくバッグにも使えるアクセントに。

© Disney

価格：2,970円

グリッター×ホログラムの透明感あるデザインが魅力。

ポーチ（約W120×H85×D70mm）



© Disney

価格：2,640円

グリッターデザインでマルチに活躍。AirPodsやガジェット収納にも便利。

日本限定デザインで特別感をプラス

今回のデザインはすべてロンドン本社のチームが、日本限定として企画・制作した特別仕様。

SKINNYDIPらしい遊び心に、秋冬の煌びやかなムードをプラスし、毎日のコーディネートを華やかにしてくれます♪

全国のバラエティストアや公式オンラインストアで10月1日より順次発売予定です。

秋冬のスタイルに輝きを添える♡

ディズニーキャラクターとSKINNYDIPの感性が融合した2025年秋冬コレクションは、キラキラとした華やかさと実用性を兼ね備えたアイテムばかり。

お気に入りを取り入れることで、スマホや小物使いが一気におしゃれにアップデートされます。自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにも最適なラインナップ。

ぜひこの冬の特別なアイテムとして手に取ってみてください。