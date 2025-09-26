ディズニー×SKINNYDIP新作♡秋冬を彩るモバイルアクセサリーコレクション
ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON」から、ディズニーキャラクターをモチーフにした2025年秋冬の新作モバイルアクセサリーコレクションが登場しました。煌びやかなグラデーションやホログラムをまとったアイテムは、日常を楽しく彩る存在に♡iPhoneケースやAirPodsケース、ポーチなど充実のラインナップで、ギフトにもぴったりです。
ディズニーキャラが輝く新作コレクション
© Disney
定番の人気シリーズとして展開されるSKINNYDIPのディズニーデザイン。
2025年秋冬は「101匹わんちゃん」からダルメシアンの子犬たち、「わんわん物語」のレディ＆トランプ、「ヘラクレス」のベビーペガサスが登場。
煌めくグラデーションやグリッター素材で、秋冬の街に映える大人可愛いデザインに仕上げられています。
ラインナップと価格をチェック
iPhone用ケース
© Disney
価格：3,960円
カラー：グラデーション、ホログラム、クリアベース
対応機種：iPhone14/15/15 Pro/16/16 Pro/17/17 Pro/17 Pro MAX/iPhone Air
ビーズフォンストラップ
© Disney
価格：2,420円
© Disney
© Disney
ランダム配置のビーズでキャラクターを表現。スマホだけでなくバッグにも使えるアクセントに。
AirPods用ケース（第4世代対応）
© Disney
価格：2,970円
グリッター×ホログラムの透明感あるデザインが魅力。
ポーチ（約W120×H85×D70mm）
© Disney
価格：2,640円
グリッターデザインでマルチに活躍。AirPodsやガジェット収納にも便利。
日本限定デザインで特別感をプラス
今回のデザインはすべてロンドン本社のチームが、日本限定として企画・制作した特別仕様。
SKINNYDIPらしい遊び心に、秋冬の煌びやかなムードをプラスし、毎日のコーディネートを華やかにしてくれます♪
全国のバラエティストアや公式オンラインストアで10月1日より順次発売予定です。
秋冬のスタイルに輝きを添える♡
ディズニーキャラクターとSKINNYDIPの感性が融合した2025年秋冬コレクションは、キラキラとした華やかさと実用性を兼ね備えたアイテムばかり。
お気に入りを取り入れることで、スマホや小物使いが一気におしゃれにアップデートされます。自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにも最適なラインナップ。
ぜひこの冬の特別なアイテムとして手に取ってみてください。