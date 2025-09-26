9月27日(土)の「朝だ！生です旅サラダ」は、大ブレイク中の若手俳優・本田響矢がスタジオに生出演！ 長崎の街を旅する。

「長崎は一度ハウステンボスに日帰りで行ったきり。いつか、もっとしっかり街のグルメや絶景を満喫したい」と語っていた本田。お気に入りのカメラを片手に、美しい風景や記憶を収めていく。

©ABCテレビ

異国情緒あふれる独特の街並が広がる長崎市。市内を走る路面電車「みなと」に乗り込み、繁華街の思案橋へ。ラーメンが大好きな本田が下調べしてきたというのは、長崎に4店舗を構える人気のラーメン店。名物の「レモンとんこつらーめん」と「レモンとんこつつけ麺」を一人で完食するだけでなく、その新感覚な味わいに、「替え玉したい！もはや(スープを)持って帰りたい」とラーメン好きな一面をのぞかせる。また、本田のもう一つの好物、ハヤシライスも欠かせない。明治時代に外国人避暑地として栄えた雲仙温泉では、ご当地グルメの雲仙ハヤシを堪能。 12時間かけてじっくり煮込まれた雲仙牛のすね肉に、「美味しすぎるぞ…幸せだ…」と最高の笑顔を見せる。

©ABCテレビ©ABCテレビ

■本田響矢の“好き”が爆発！ ペンギンへの愛が止まらない！？

本田がラーメン、ハヤシと同じくらい愛してやまないのが、ペンギン。水族館に行くと半分の時間はペンギンを見ているという本田は、長崎ペンギン水族館へ。世界に18種類いるとされるペンギンのうち、9種類を飼育しており、ペンギンの飼育種数では世界一なのだとか。大好きなペンギンたちを前にカメラを構えるやいなや「お尻がたまにちょっと動くのがたまらない」「お腹がぷりんっとして手足が短い感じもたまらない」とマニアック気味な愛が止まらない様子。

さらに、島原半島では野生のイルカと遭遇！ 200頭ものイルカが生息する早崎海峡でのイルカウォッチングでは、赤ちゃんイルカの姿も見ることができ、思わず「かわいいっ！感動だ…」と声を漏らす。

©ABCテレビ©ABCテレビ

次に訪れたのは、「日本一海に近い駅」の一つである大三東駅。青い海と空が一望できる駅は「幸せ祈願スポット」として、願い事を書いた「黄色いハンカチ」が掲げられている。本田も幸せの黄色いハンカチに願い事を書き、ホームに飾られたハンカチの列に加える。一体どんな願い事を書いたのか？

この他にも、ヨーロッパから長崎に持ち込まれたといわれる活版印刷の体験で見事なセンスを魅せる場面や、長崎の豊かな食材を使った珍しい会席料理にドギマギする可愛らしい様子など、見どころ盛りだくさん。本田響矢の魅力がつまった長崎旅をぜひお楽しみに！

本田響矢 コメント

Q.長崎の旅はいかがでしたか？

1泊2日で、長崎県に行ってきました！過去に行ったことはあったのですが、そのときはしっかり街や食を楽しむ時間が無かったので、今回は旅が決まった時からとてもわくわくしていました！

好きな食べ物をたくさん食べて、温泉に行って、素敵な景色を観て、ペンギンにも会えて、とても幸せな時間を過ごさせていただきました。是非ご覧ください！

【番組情報】

「朝だ！生です旅サラダ」

2025年9月27日 土曜あさ8:00～9:30生放送（放送終了後、TVerで見逃し配信)

ABCテレビ・テレビ朝日系列２４局とRKC（高知）・YBS（山梨）・FBC（福井）で全国ネット放送中

公式HP ：https://tsplus.asahi.co.jp/tsalad/