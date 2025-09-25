Èá´ê¤Î½éV¤Ø¡Ä¡Ö¹Åç¥«¡¼¥×¥¸¥å¥Ë¥¢¡×16¿Í¤¬·èÄê¡¡Ãæ¹ñ5¸©¤Î¡ÈÀº±Ô¡É¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª½Ð¡×
²áµî¤Ë¤Ï³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦½¡»³ÎÝ¤éÇÚ½Ð
¡¡¹Åç¤Ï25Æü¡¢¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¡Ê12·î26¡Á29Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ö¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÃÏ¶è5¸©¤«¤é250¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ2ÅÙ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏºòÇ¯Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë±äÄ¹¤ÎËö¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡¢ÃêÁª¤ÇÇÔÂà¡£º£Ç¯¤ÏÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£½Ð¿È¤Î¸½Ìò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÅÄ¸ýÎïÅÍ¡¢ÀÐ¸¶Í¦µ±¤ÎÎ¾Åê¼ê¡¢µð¿Í°éÀ®¡¦²ÖÅÄÐÒ¼ùÅê¼ê¡¢³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤é¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆµåÃÄOB¤ÎÅ·Ã«½¡°ìÏº»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢·¬¸¶¼ù¡¢º´¡¹ÌÚ¿¿¸ç¤ÎÎ¾»á¤¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£Å·Ã«´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ16¿Í¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¡¹¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥Á¡¼¥à¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¹Í²ñ¤Ç¶¦¤Ë¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢Ãç´Ö¤¿¤ÁÁ´°÷¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼×ÆóÌµÆóÀï¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë