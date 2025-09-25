この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が明かす！老後資金一辺倒からの解放『オルカン・S&P500とこの組み合わせが最強！株価が下がっても短期で利益を出せる方法を暴露！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「オルカン・S&P500とこの組み合わせが最強！株価が下がっても短期で利益を出せる方法を暴露！」と題し、長期投資をしなくても短期間で着実に利益を積み上げる最新の投資戦略について詳しく解説した。



冒頭、鳥海氏は「株価が下がっているのにプレミアムを受け取れている分だけ、実はそれだけで利益が出てしまう」と切り出し、インデックス積立の王道を踏まえたうえで、短期の現金フローを生む“受け取り型”の手法があると強調する。素材として取り上げたのはNVIDIA株だ。例示は単純明快で、まず1株175ドルで100株を取得し、同時に「170ドルで追加100株を買う」「180ドルで100株を売る」という2本の予約を入れる。ここで肝は予約に紐づくプレミアムである。条件を引き受ける対価として現金を受け取る構造になっており、上下どちらに振れても収益設計が崩れにくい。



この仕組みを支える相手は機関投資家だと鳥海氏は語る。一定の価格で必ず売買したい需要があるからこそ、個人は義務と引き換えにプレミアムを受け取ることができる。上昇時は売却益＋プレミアム、下落時でもプレミアムで損失を薄め、回復局面で差益を拾い直す--収益源が単一ではない点がこの戦略の中核である。



もちろん万能ではない。単位は基本100株で、資金は数百万円規模になりやすい。急変時には約定直後に含み損や機会損失が出ることもある。ゆえに鳥海氏は、いきなり大振りはせず、±3～5％程度の値幅から練習し、仕組みに慣れてから広げるべきだと釘を刺す。また投資信託では同様の予約は使えないが、ETFなら応用可能である。S&P500連動のSPYや、全世界株式（オルカン）の考え方と組み合わせつつ、「長期（オルカン・S&P500）×短期プレミアム戦略」を並走させる--これが現実解だと示した。



数値の置き方や注文の通し方、ケース別の損益の出方は動画内で順序立てて説明されている。疑問が残る箇所は、実際の計算プロセスを見ると腹落ちするはずだ。本編は、長期の資産形成を続けながら短期のキャッシュも確保したい人にとっても非常に参考になる内容である。