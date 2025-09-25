この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

2030年でも伸びる業界と需要がなくなり衰退する業界にはっきり分かれます。生き残るために必ず見てください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「これを知らないから、あなたの業界は伸びないんですよ」と語るのは、数多くの企業を黒字転換に導いてきた“倒産させないプロ”市ノ澤翔氏だ。自身のYouTubeチャンネルで「2030年でも伸びる業界と需要がなくなり衰退する業界にはっきり分かれます。生き残るために必ず見てください。」と題し、今後生き残る業界、淘汰される業界を実例と持論を交え解説した。



市ノ澤氏は「今後はますます時代の流れが速くなる」と断言。「5年、10年単位で見れば、なくなる職業はいくつも出てくる」と警鐘を鳴らしつつ、「なくなる仕事をこれから始めるなら、それは狂気の沙汰」と警戒感を露わにした。「どの業界が今後伸びていくか知ることは、会社経営の生命線」とし、実体験を元に業界別の将来性を分析した。



2030年以降も伸びると見るのはまず「エンターテイメント業界」。「AIの発達でほとんどの職業がなくなっても、エンタメは絶対に残る」とし「むしろエンタメしか残らないかもしれないぐらい」と強調。「どの会社もエンタメの重要性は抑えておくべき。今、全く別業界で働いている人も、エンタメとかけ合わせる発想を持ってほしい」と斬新な視点を提案した。



続いて「観光業」については、「日本は観光資源が強み。今こそ観光産業を伸ばすべき」と指摘。「京都だけでなく、金沢のようなポテンシャルが高いが知られていない地域も伸ばしていく余地がある」と述べ、「インバウンドで外貨を稼ぐことは今後必須」と語った。



テクノロジー領域では「ドローン」「AI」「自動運転」を有望分野に挙げた。特にAIについては「指示する人次第で成果が変わる。AIを使いこなせるか否かで、今後大きな差が広がる」と指摘。「AIに使われるのでなく、AIをどう使いこなすかを考えるべき」と強いメッセージを送った。



逆に“伸びない業界”として「介護業界」「葬祭関連事業」「小売業」「出版・マスコミ」「保険業界」をピックアップ。「介護・葬祭は高齢化ピークの後に需要が急減する」「小規模小売はECや大型店に押され厳しい」「出版やマスコミは紙媒体やテレビ離れが止まらず、ネットに押されて縮小は不可避」「保険業界もAIに代替され営業職は減る」と、構造的な変化を指摘した。



ただし、「どんな業界でも、時代に合ったやり方に変えていけば生き残る道はある」としたうえで、「同業他社ができない付加価値戦略やサービス革新を本気で考えなければ淘汰される」とアドバイス。「伸びる業界にあぐらをかかず、常に改善と変化を追求することが大切」と視聴者に呼び掛けた。



動画の終盤には「業種・業態にかかわらず、本質は、時代を読んで行動を変え、改善を続けられるかどうかだ」と力説。「会社や自身の夢を諦めず、常に生き残りを模索してほしい」とエールを送った。市ノ澤氏は「このチャンネルでは中小企業経営者や個人事業主へ向けた黒字化ノウハウを発信しているので、興味があればチャンネル登録を」と締めくくった。