北海道発！キャラメル香るBLUE POND、大丸札幌店に誕生

2025年10月8日(水)、北海道・大丸札幌店にキャラメルミルクスイーツ専門店「BLUE POND(ブルーポンド)」がグランドオープンします。町村農場やカーム角山といった酪農のスペシャリストが監修したこだわりの逸品は、北海道の恵みを凝縮した贅沢な味わい。代表作「キャラメルクリスピー」や新感覚「ブルーポンド・キャラメルフロマージュ」に加え、期間限定のピスタチオ味も登場。北海道限定の特別な甘さをお届けします。

ザクっとクリスピーな食感とキャラメルのとろける甘さが魅力の「キャラメルクリスピー」は、常温で楽しめる人気商品。4個入993円、6個入1,490円、10個入2,376円と用途に合わせて選べます。

さらに秋冬限定「ピスタチオキャラメルクリスピー」(4個入1,080円)も登場。

異なる味わいを堪能できる「キャラメルクリスピーギフト」は12個入3,240円、21個入5,400円で、贈り物にもぴったりです♪

生乳のチーズムースとキャラメルソースを重ね、水ゼリーで包んだ「ブルーポンド・キャラメルフロマージュ」は、北海道の歴史と未来を感じる贅沢スイーツ。

2個入1,404円で販売され、各日10:00と17:00の2回販売。数量限定でおひとり様2箱までの購入制限があり、大丸松坂屋百貨店オンラインストアでも予約が可能です。

オープン記念トートバッグプレゼント

グランドオープンを記念して、10月8日(水)から17日(金)までの期間、BLUE POND大丸札幌店にて税込3,240円以上購入すると、先着200名にオリジナルトートバッグをプレゼント。

北海道ブルーの世界観を楽しみながら、特別なお土産も手に入ります。

北海道でしか味わえない特別な甘さを

キャラメル×北海道ミルクの魅力を詰め込んだBLUE PONDのスイーツは、ここでしか出会えない特別な味わい。

キャラメルクリスピー、季節限定ピスタチオ、キャラメルフロマージュと、多彩なラインナップが揃っています。

ギフトにも自分へのご褒美にもぴったり♡この秋、大丸札幌店で北海道の自然が生んだスイーツをぜひ体験してみてください。