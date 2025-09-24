「コレは確かな手ごたえあり」美容通が使い続けているスキンケアの名品





「続けること」で効果を実感できている名品

悩んでいた肌にも、これまで使っていたものから、乗りかえたことで解決し、「いい結果」をもたらしてくれたコスメまで。美肌の持ち主たちが、ファンデやコンシーラーに頼らなくても良くなった、という確かな手ごたえを感じたものだけをラインアップ。







砂漠肌が「瞬時に潤う」

フラフィー スキン ピュア オイル 9,680円／PARTIE 「洗顔後に導入として使ったり、化粧水とまぜたりして使っています。肌の状態に応じて使い方が変えられる、ビタミンE豊富な万能美容オイル。過剰な皮脂分泌を抑える働きのあるパルチミン酸を多く含んでいて、ニキビケアにも役立つ」（常岡珠希さん・化粧品会社経営）







不調続きの肌がみるみる回復

コスメデコルテ AQ ミリオリティ リペア クレンジングクリーム n 150g 11,000円／コスメデコルテ 「クレンジングを見直すきっかけになったクリーム。27歳になり、ニキビ・べたつき・乾燥とあらゆる肌悩みに直面。困っていたところ先輩美容部員のすすめでクレンジングクリームを試すと、不調を感じにくくなりました。少々値段は張りますが、他には代えられない効果を実感！」（ウトン光恵さん・@cosme TOKYO美容部員＆スタッフエキスパート）







くすみが気になるとき

ブライトニングセラム 30mL 3,570円／トゥヴェール 「ちょっとしたくすみが気になるときに塗るアイテム。紫外線トラブルに働きかける美白美容液。速攻型ビタミンＣ誘導体により今あるくすみを素早くケア。夜に塗って寝ると、翌朝、肌ツヤが明るくなるのが驚くほど実感できる。保湿力があるのも魅力」（千國めぐみさん・モデル・俳優）







美容通たちに聞いた「確かな手ごたえがある」名品

