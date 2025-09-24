劇伴フェス『ミブロック』現場レポート到着！ ギタリストに梅田修一朗！
12月20日（土）放送開始予定のTVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-の名曲の数々が演奏される劇伴フェス『ミブロック』が9月21日（日）に京都ロームシアターにて開催された。現場レポートをお届け。
＞＞＞イベントの様子をチェック！（写真7点）
本イベントは、アニメのサウンドトラックが主役の劇伴音楽フェス『京伴祭』と、アニメ『青のミブロ』が連動したスペシャルイベント。作品の劇伴作曲を務めた作曲家・林ゆうきに加えて、梅田修一朗、堀江瞬、阿座上洋平、小野賢章、竹内良太、杉田智和が登壇。さらに、体調不良で欠席となった小林千晃に代わるピンチヒッターとして戸谷菊之介も緊急参戦！
イベント冒頭で披露されたのは、この日のためだけに書き下ろされたオリジナル脚本による朗読劇「青ざめたミブロ」。京の街から大阪へ向かうミブロの7人が珍道中を繰り広げ、最後にはキツネに化かされてしまう、という展開。阿座上、小野、竹内、杉田らがキツネ耳、ネコ耳を付けて芝居をする一幕も。キャスト陣による渾身の芝居と、生演奏が重なってアニメ本編とは一味違ったミブロワールドが展開された。生演奏をした林は「朗読劇での裏での生演奏、ドキドキしました！」とコメント。
続く劇伴コンサートでは、作品を彩った劇伴15曲が披露された。アニメの名シーンがスクリーンに映し出される中でのオーケストラ・バンド編成による生演奏に、会場は万雷の拍手に包まれ続けた。
そして、生演奏が終わると、豪華声優陣が1期名場面の公開生アフレコを披露！ 1話ラストで主人公のにおが咽び泣く場面の生アフレコから始まり、続けてにおと他キャラクターの2ショットの名場面が順番に披露された。梅田は「1話の場面を、いま改めて演じると感慨深いです。」とはにかみながら感想を残した。
イベントのオオトリとして演奏されたメインテーマ『モノノフ』には、梅田修一朗がギタリストとして参加！ この日に向けて「家に帰ってはギターを触る日々を繰り返した」と語るほどギターの特訓を重ねた梅田。堂々と青いギターをかき鳴らす姿に会場は拍手喝采となり、「声優になって始めて無言のパフォーマンスをしました（笑）緊張しましたがめちゃくちゃ楽しかったです！」という梅田の言葉とともにイベントはフィナーレを迎えた！
大盛況のうちに終わった『青のミブロ』のスペシャルイベント『ミブロック』。イベントの興奮がさめやらないまま、冬からは新シリーズの放送が開始！ お互いの譲れない正義が交錯する末、物語は儚き暗殺譚へ突き進んでいく--。涙なしに見届けることが出来ない人間ドラマ、ご期待ください。
（C）安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会
＞＞＞イベントの様子をチェック！（写真7点）
本イベントは、アニメのサウンドトラックが主役の劇伴音楽フェス『京伴祭』と、アニメ『青のミブロ』が連動したスペシャルイベント。作品の劇伴作曲を務めた作曲家・林ゆうきに加えて、梅田修一朗、堀江瞬、阿座上洋平、小野賢章、竹内良太、杉田智和が登壇。さらに、体調不良で欠席となった小林千晃に代わるピンチヒッターとして戸谷菊之介も緊急参戦！
続く劇伴コンサートでは、作品を彩った劇伴15曲が披露された。アニメの名シーンがスクリーンに映し出される中でのオーケストラ・バンド編成による生演奏に、会場は万雷の拍手に包まれ続けた。
そして、生演奏が終わると、豪華声優陣が1期名場面の公開生アフレコを披露！ 1話ラストで主人公のにおが咽び泣く場面の生アフレコから始まり、続けてにおと他キャラクターの2ショットの名場面が順番に披露された。梅田は「1話の場面を、いま改めて演じると感慨深いです。」とはにかみながら感想を残した。
イベントのオオトリとして演奏されたメインテーマ『モノノフ』には、梅田修一朗がギタリストとして参加！ この日に向けて「家に帰ってはギターを触る日々を繰り返した」と語るほどギターの特訓を重ねた梅田。堂々と青いギターをかき鳴らす姿に会場は拍手喝采となり、「声優になって始めて無言のパフォーマンスをしました（笑）緊張しましたがめちゃくちゃ楽しかったです！」という梅田の言葉とともにイベントはフィナーレを迎えた！
大盛況のうちに終わった『青のミブロ』のスペシャルイベント『ミブロック』。イベントの興奮がさめやらないまま、冬からは新シリーズの放送が開始！ お互いの譲れない正義が交錯する末、物語は儚き暗殺譚へ突き進んでいく--。涙なしに見届けることが出来ない人間ドラマ、ご期待ください。
（C）安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会