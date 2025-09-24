この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「新潟空港での自衛隊機事故 - 車輪を出し忘れたのでは！？」と題した動画で、元日本航空機長・杉江弘氏が発言。杉江氏は、19日に新潟空港で発生した航空自衛隊U-125A救難捜索機による滑走路逸脱事故について、詳しい情報がメディアで十分に伝えられていない現状に問題意識を示した。



事故発生の経緯について「今回の自衛隊機は胴体着陸状態で滑走路に設置し、草むらへと逸脱して停止した」と説明。杉江氏は「今のところあまり報道で詳しい内容が伝わっていない」としたうえで、展望デッキから撮影された映像を独自に検証し、発生時の背景や原因を専門的観点から考察した。



特に注目したのは、車輪の出し忘れが原因の可能性だ。長い直線での非精密進入方式で海側から降りてきた場合、「どこで車輪を下ろすか目標物やタイミングの見極めが難しく、車輪を出し忘れてしまうことがあり得る」と自らの現役時代の経験を引用し解説。「こうした侵入経路は落とし穴になりやすく、警報装置で警告が出ても間に合わない場合がある」と警鐘を鳴らした。また、U-125A機に必須の接地警報装置（GPWS）が搭載されていなかったことにも言及し、「民間機には義務付けられているGPWSが軍用機では省かれているのは問題」「装備があれば警報が作動し、車輪未展開を知らせて事故も防げたはず」と強調。



事故原因に関して防衛省は「車輪に不具合が生じた可能性」と発表し、メディアがそのまま報道しているが、杉江氏は「パイロットが本当にギアを出し忘れていないか、５人の搭乗員への事情聴取で明らかになるはず」と指摘。「メディアは『車輪を出し忘れたんじゃないか』という根本的な質問をしない」「ヒューマンエラーが事故の55%を占めるにもかかわらず、現場のパイロットへの遠慮や組合からの圧力で、原因分析が曖昧なまま伝えられている」と日本の航空報道と現場体質の問題点も鋭く批判した。



記事の締めくくりとして杉江氏は、「今回のような単純な事故でもメディアは正しい情報を流せていないという現状は非常に残念」「事故原因の早期解明と再発防止、そして自衛隊の運用・オペレーション体制、マニュアルの見直しを強く求めたい」と再発防止策の必要性を訴えた。