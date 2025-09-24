ワンコとパパさんがお散歩から帰ってこないので、ママさんが探しに行ってみたら…？愛と幸せにあふれた光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で5万6000回再生を突破。「可愛い」「癒されました」「どこもパパさんは甘いｗ」といった声が寄せられています。

お散歩から帰ってこないワンコとパパを探しに行ったら…

Instagramアカウント「bunta_gram11」に投稿されたのは、柴犬の「ぶん太」くんとパパさんが朝のお散歩に行った時の出来事です。お家を出てから2時間経ってもぶん太くんとパパさんが帰ってこないので、心配になってきたママさん。近所に探しに行ってみたところ、茂みの向こうに2人の姿を発見したそう。

茂みの中から登場！

パパさんはぶん太くんを抱っこして茂みの中を歩き、ママさんの前に登場。どうしてわざわざ茂みの中から…？とツッコミたい気持ちは山々ですが、2人のにこやかな表情から楽しくお散歩していたことが伝わってきて、なんだかほっこりします。

茂みを通り抜けてから、ぶん太くんを地面に下ろすパパさん。するとぶん太くんは「ごめん！探した？」とばかりに、ママさんのもとへトコトコと歩いてきたとか。ここからはママさんも合流し、3人でお散歩再開です！

最後は抱っこでお家へ

すでに2時間もお散歩をしているぶん太くんですが、どうやらまだ元気が有り余っているようで、「つかまえてごら～ん」とばかりに走り出したとか。もちろんリードを持っているパパさんも、強制的に走らされることに。

このままぶん太くんはお家まで元気に歩いてくれるかと思いきや、途中で甘えん坊モードに突入して抱っこを要求。結局、パパさんに抱っこしてもらい、ご満悦の表情を浮かべながらお家に帰ったそう。

2時間もお散歩に付き合ったうえに、最後は甘やかして抱っこしてくれるパパさん。そしてなかなか帰ってこない時に、心配して探しに来てくれるママさん。優しいご家族に愛されて、ぶん太くんは幸せ者ですね！

この投稿には「茂みから抱っこされて歩いてくる姿を見たら、爆笑ですね」「お父さん優しい」「可愛すぎます。幸せが溢れていますね」といったコメントが寄せられています。

ぶん太くんの甘えん坊で可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「bunta_gram11」をチェックしてくださいね。

