トゲナシトゲアリが、2026年2月から全国6会場をめぐるライブツアー『トゲナシトゲアリ Zepp Tour 2026 “拍動の未来”』を開催。また、映画『ガールズバンドクライ』完全新作映画制作など5つの新情報が発表された。

同情報は、本日9月23日日本武道館にて開催の『トゲナシトゲアリ LIVE in 日本武道館 “奏檄の叫”』にて発表されたもの。映画『ガールズバンドクライ』完全新作映画制作発表とともに公開されたティザービジュアルは、2023年4月のアニメ『ガールズバンドクライ』のビジュアルを彷彿とさせるようなデザインで、主人公 井芹仁菜の力強い表情が、新たな物語の始まりを予感させる。

また、ライブツアーは2026年2月11日のKT Zepp Yokohama公演を皮切りに6会場で開催。チケットの最速先行抽選申込は、10月13日23時59分まで受付中だ。さらに、10月22日のリリースが発表となった『トゲナシトゲアリ 4th ONE-MAN LIVE “協奏の響”』Blu-ray&DVDに、3月14日にZepp DiverCity(TOKYO)でのツアーファイナルの最速先行抽選申し込み券シリアルが封入される。

くわえて、公式ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』のティザーPVとビジュアルが発表。開発が発表されて以降、初の詳細発表となった。

さらに、2025年10月から『トゲナシトゲアリのトゲラジ～川崎から世界へ～』（interfm）の放送がスタート。同番組は『ガールズバンドクライ』の舞台であった川崎から世界へ飛び出していくというコンセプトのもと、国際色豊かなinterfmからトークと共に音楽を発信しリスナーに届けていく新番組だ。バンド活動や楽曲についてはもちろん、メンバーそれぞれを深掘りしたり、親交のあるゲストを呼んだりと、トゲナシトゲアリの魅力を再発見できる30分となる予定だ。

なお、2025年10月3日には『劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【前編】 青春狂走曲』、11月14日には『劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。』が公開となる予定だ。

