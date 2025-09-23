スヌーピー柄のリバティプリントを使ったコラボシリーズが「スヌーピータウンショップ」に登場！バッグやポーチ、トレーまで全5アイテムを展開
スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のグッズがそろうオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」に、リバティ・ファブリックスのプリント生地を使った全5品のオリジナルアイテムが登場。
【写真】「スヌーピータウンショップ」のリバティ・ファブリックスのコラボアイテム
今回使用されているのは、2025年カプセルコレクション「ピーナッツ・コレクション」のタナローン生地。プリントは、「PEANUTS」の仲間たちをモチーフにたくさんの切手がちりばめられた「スタンプ・コレクション」、リバティのアーカイブに所蔵されている家具用生地のデザインにウッドストックとスヌーピーが描き加えられた「ウッドストック・デイ」、手描きで表現されたロンドンのランドマークに「PEANUTS」の仲間たちを紛れ込ませた「ア・ロンドン・アドベンチャー」の3種を採用している。
この3種のプリント生地を用い、作られたアイテムは全5品。
「PEANUTS×リバティ・ファブリックス コラボ ランチトート」(各4840円)は、お弁当セットにぴったりな幅33×高さ19.5×マチ14.5センチのミニトート。寝そべるスヌーピーのラベルや、リバティプリントが映えるカラーリングの裏地使いがポイント！
前面にファスナー付きの大きなポケットを備えた「PEANUTS×リバティ・ファブリックス コラボ タテトート」(各7920円)は、A4サイズがすっぽり！デイリーユースにうってつけのシンプルな作りながら、華やかなリバティプリントが彩りを添えてくれる。
財布とスマホ、ハンカチと、必要最低限の持ち物をまるっと入れられる「PEANUTS×リバティ・ファブリックス コラボ サコッシュ」(各4290円)は、普段使いはもちろんのこと、秋の旅行にも連れて行きたくなる一品。
タテトートの柄に合わせて持ち歩きたい「PEANUTS×リバティ・ファブリックス コラボ ポーチ」(各2530円)は、幅18×高さ11×マチ6センチの使いやすいサイズ感が魅力。
横27×縦20センチの「PEANUTS×リバティ・ファブリックス コラボ トレイ」(各1980円)は、ティータイムに活用するほか、小物整理やインテリアで小さなグリーンを飾ったりしても◎。ぐーんと伸びをするスヌーピーのアートもとびきりかわいい！
以上のアイテムは、「スヌーピータウンショップ」のうち、原宿店、大阪梅田店、東京駅一番街店、横浜みなとみらい店、名古屋店、池袋サンシャインシティ店、心斎橋パルコ店、新宿店だけの限定展開。数に限りがあり、完売するともう手に入らない特別なコレクションだから、欲しい人はお早めに！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
