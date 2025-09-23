¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î4D¥°¥ß¤¬¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¿Íµ¤²Û»Ò¥·¥ê¡¼¥º¡Ö4D¥°¥ß¡×¤è¤ê¿·¾¦ÉÊ¡Ø4D¥°¥ß¡¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ù¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Åù¤Î¤ª²Û»ÒÇä¾ì¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ø4D¥°¥ß¡¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Îµ¡´Ø»æ¡Ø·î´©¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¡Ù¾å¤Ç1986Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡×¤Ï2025Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÁíÆÀÉ¼¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4D¥°¥ß¤Ï¡¢3D¡Ü¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¡Ê¡áDelicious¡Ë¤Ç4D¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Î©ÂÎÅª¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¿·´¶³Ð¤Î¥°¥ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÇÂçÈ¿¶Á¡£SNS¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¿ô¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢5¼ï¤Î·Á¤È4¼ï¤ÎÌ£¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤è¤ê¡¢2025Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¾å°Ì3¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò´Þ¤à5¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤À¡£
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤¬Ãé¼Â¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡ª¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤ÏÀÄ¤ê¤ó¤´¥½¡¼¥ÀÌ£¡¢¥¯¥í¥ß¤Ï¥°¥ì¡¼¥×¥½¡¼¥ÀÌ£¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥½¡¼¥ÀÌ£¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Ï¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥½¡¼¥ÀÌ£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥°¥ß¤ò¤â¤°¤â¤°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ß¤òÊÂ¤Ù¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥°¥ß¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¡ÊC¡Ë 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661507
