日頃のお出かけの際に、いつも何か忘れ物をしてしまうという人は少なくないだろう。漫画家のもずくさんもそのタイプのようで、そんな忘れ物対策を描いた作品『さいきょうのライフハック』が注目を集めている。



【漫画】忘れ物をしたいためのライフハックは誕生したが

いつも何かを忘れてお出かけしてしまうもずくさんは、困ることが多いようだ。そこでもずくさんは、忘れ物対策の最強ライフハックを編み出した。それが「前日に玄関先に持っていくものを準備しておく」ことだ。



このライフハックにより、靴を履いて出掛ける際に荷物を見ることで「そうそうコレ持っていくんだった～」と気づき、忘れ物なしで出掛けることに成功すると考えたのだった。しかしこのライフハックには罠があるのだ。



例えばある日では、お出かけをする当日のためにしっかり前日に荷物を玄関先に置いていた。そしてもずくさんは出掛ける直前にこれを見て、荷物を認識するものの「靴をはくからいったんよけといて～」と持っていく荷物を移動させる。その後、そのまま荷物を忘れて出掛けてしまうのだった。



読者からは「私はもう諦めて荷物に伸縮式チェーン取り付けるようにした...」や、「家を出る時に必要なものは全部ドアにかけるようにしてる」などさまざまな自己流のライフハックが寄せられている。そんな同作について、作者のもずくさんに話を聞いた。



ー同作を描くきっかけがあれば教えてください。



対策をしても忘れ物やうっかりが多いので、いっそ皆さんに笑ってほしいと思って描きました。



ー「忘れ物をしない」以外にも、もずくさんのおすすめライフハックはありますか？もしあれば是非教えてください。



すみません、特に思いつきません…



ー同作に寄せられたコメントで、もずくさんが気になるコメントがあれば教えてください。



ドアノブにかけた方がいい、大きいカバンに全部入れた方がいいなど、皆さんが自分のやっている忘れ物対策を教えてくださったのがとても参考になりました。



ー最後に読者に一言お願いいたします！



忘れ物しがちな方々、一緒にがんばりましょう！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）