ONE OK ROCKの日本ツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』に、多数のゲストがサプライズ出演したことが話題を集めている。

8月30日、31日の神奈川・日産スタジアム公演ではPaleduskとCHICO CARLITOが登場。最新アルバム『DETOX』収録の「C.U.R.I.O.S.I.T.Y. feat. Paledusk and CHICO CARLITO」だけでなく、続けて「One by One」まで披露した。続く北海道・大和ハウス プレミストドーム公演では、かねてよりONE OK ROCKに憧れてに音楽を始めたと公言している竹中雄大（Novelbright）が、前日に羽田空港でTaka（Vo）と偶然遭遇したことをきっかけに出演。さらに昨年対バンイベントで共演したAwichも駆けつけた。

9月13日の大阪・ヤンマースタジアム長居公演1日目には、Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKがサプライズ出演した。Takaは同作品の挿入歌「鼓動」の作曲を務めているが、そもそも、ボーカル・藤谷直季を演じる佐藤健とは以前から交流がある。ふたりが揃って『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演した際には、佐藤が学生の頃からONE OK ROCKのファンだったことを明かしており、過去にはYouTubeチャンネルの企画でTakaの自宅を訪れていたことも。

また、同日の公演のアンコールには、KENTA（WANIMA）も登場。KENTAもまた、『ONE OK ROCK 2017 “Ambitions” JAPAN TOUR』にWANIMAとしてゲスト出演したり、2020年にTakaと清水翔太を中心に発足された「[ re: ] project」に参加したりと、関わりの深い人物だ。KENTAと佐藤を交えた3人で「キミシダイ列車」を歌唱し、この日だけの特別なコラボレーションを披露した。

（文＝かなざわまゆ）