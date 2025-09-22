Snow Man 向井康二が自身のInstagramを更新。ロンドンを観光するオフショットを投稿している。

（関連：【写真】Snow Man 向井康二、ロンドンの街並みを満喫 私服姿に「オシャレ」「彼氏すぎてしんどい！」）

向井は昨年に引き続き、2025年9月22日（現地時間）に開催される『バーバリー 2026春夏コレクション』への出席するため、ロンドンに滞在している。Instagramにはイギリス国旗の絵文字と共に、ロンドンでのオフショットを投稿。ニット帽にチェックシャツを羽織った秋冬スタイルの向井がロンドンの名所で撮影した写真が多く公開されており、最後はパブでグラス片手にカメラ目線でポーズを決めた写真も披露。ロンドン観光を楽しでいる様子が伝わってくる。最後にハッシュタグで「#明日ショー緊張する」と心境も綴った。

コメント欄には「はー！！可愛い！！！楽しそうで嬉しい ショーもロンドンも楽しんできてね！」「遊園地連れて来てくれた彼氏すぎてしんどい！」など、ファンから多くの反響が寄せられた。

（文＝本 手 ）