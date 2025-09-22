テーマは「Love Letter」！モンブラン「セントレジスアフタヌーンティー with モンブラン」

モンブランは、2025年10月2日(木)から12月25日(木)の期間、セント レジス ホテル 大阪12階の「セントレジスバー」にて、「セントレジスアフタヌーンティー with モンブラン」を開催します。

モンブラン「セントレジスアフタヌーンティー with モンブラン」

期間：2025年10月2日(木)〜12月25日(木)

時間：12:00 / 12:30 / 13:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 ※ 2時間制(90分ラストオーダー)

料金：お1人様￥7,800 / グラスシャンパン付きお1人様￥9,800

場所：セント レジス ホテル 大阪 12階セントレジスバー

(大阪府大阪市中央区本町3-6-12)

伝統を受け継ぎながら革新と進化を続け、常に最上のクオリティと真のラグジュアリーを追及するセントレジスとモンブランのクラフツマンシップから生み出された初のコラボレーションアフタヌーンティー。

「Love Letter」をテーマに、想いを言葉にする静かな高揚感や受け取る人の胸を打つ甘く深い余韻が表現されています。

万年筆や封筒を模した芸術性の高いスイーツや、愛のメッセージが込められたセイヴォリーには、一品一品に愛の言葉を綴るような物語が込められています。

古くから多くの文豪や偉人に愛され、数々の物語を紡いできたモンブランの筆記具。

そのインクは歴史を刻むだけでなく、秘めた想いを綴るラブレターとなり、愛の物語を彩ってきました。

物語を紡ぐようなスイーツとセイヴォリーで表現したこのアフタヌーンティーをぜひ楽しめます。

「セントレジスアフタヌーンティー with モンブラン」をご体験いただいたお客様には、アフタヌーンティーで紡いだひとときの記憶をご自宅でも感じていただけるよう、モンブランのポストカードなど書くことにまつわるギフトを用意しています。

物語を紡ぐように仕立てられたスイーツは、ひと口ごとに新たな発見をもたらします

“Love Letter“のテーマにふさわしく、愛を込めたメッセージが込められています

