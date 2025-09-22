ローソンチケット（ローチケ）の公式Xが2025年9月21日、京セラドーム大阪（大阪市）で同日開催したシンガーソングライター・星野源さんのライブ「Gen Hoshino presents MAD HOPE」で、電子チケットのシステムトラブルがあったことを謝罪した。

その後の動きが「神対応」などとしてXで絶賛されている。

座席券を発券できず...希望者に「配送」予定へ

星野さんの京セラ公演は15時開場、17時開演の予定だったところ、ローチケ公式Xが16時すぎに来場者に向けて下記の投稿をしていた。

「ローチケ電子チケットのシステムトラブルにより、ご入場をお待たせしており大変申し訳ございません。ローチケ電子チケットアプリのTOP画面の新着情報を必ずご確認のうえ、ご入場ください。現在、復旧に向けて対応を進めておりますので、今しばらくお待ちください」

その後、20時半ごろになって、ローチケ公式Xは「改めまして、ローチケ電子チケットのシステムトラブルにより、ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません」と来場者に再び謝罪。「本来であればご入場の際に座席券が発券される予定でしたが、システムトラブルにより発券することができませんでした」と報告したうえ、

「座席券をお受け取りできなかったお客様に関して、ご希望されるお客様は後日、座席券の配送を予定しております。詳細については、後日、ローソンチケットよりメールにてご案内をさせていただきますので、今しばらくお待ちください」

と発表した。この対応を受けてXでは、「紙チケットありがたい！記念なので」「座席券ほしかったけどシステムトラブルならしょーがないと思ってたのに何たる神対応」「4万人いたけど15分遅れだけで開演！ 運営さんありがとう わざわざ座席券送ってくれるのね」「がっかりしていたので嬉しい」などと称える声が相次いでいる。