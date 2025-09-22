男女お笑いコンビ「エレガント人生」の中込悠さんと山井祥子さんが2025年9月21日、結婚を発表した。

「めちゃくちゃ友達」「キモいけど親友だね」

エレガント人生は、20年5月結成の男女コンビだ。独自の視点で切り取った人物像をモチーフとしたコント動画を多く配信し、YouTubeやTikTokでの配信活動で人気を博している。コントチャンネル「エレガント人生チャンネル」の登録者数は61.3万人を超える。

「カップルネタ」や「夫婦ネタ」でも人気の2人だが、交際関係にはなく、あくまでも「友達」だと公言していた。23年7月に公開されたエンタメ情報を扱うWEBマガジン「WANI BOOKS Newsクランチ！」によるインタビュー記事では、2人の関係について「めちゃくちゃ友達」「キモいけど親友だね」などと語っていた。

こうした中、2人はそれぞれのSNSで結婚を報告した。

「一緒にいてあまりに楽しい激マブと結婚できて最高の気分です」

中込さんは和装姿の記念写真を添え「この度、祥子と結婚いたしました！」と明かした。「人生で最も信頼できて、一緒にいてあまりに楽しい激マブと結婚できて最高の気分です」と喜びをつづった。

2人の関係については、「交際を経ずにいきなり結婚となり驚かせてしまったかと思いますが、夫婦になっても穏やかにエレガント人生らしく活動していくので見守っていただけたらうれしいです！」ともしている。

別の投稿では、「婚姻届の証人欄は、空気階段のかたまり兄貴に書いていただきました！ ありがとうございます！ ご報告したときめっちゃ笑ってました」として、婚姻届を手ににっこり笑う水川かたまりさんの写真を公開した。中込さんと水川さんは、かつてルームシェアをしていたことがある。

「新婚なのにもうこんなに安心感あるツーショットって他に居ない」

山井さんも「私事ではございますが、この度飲み友達として親交を深めてきた中込悠さんと結婚する運びとなりました」と報告。

「"友情結婚"や"交際0日婚"という言葉には当てはまりきらない、私たちならではの結婚。名付けるならば"エレガント婚"でしょうか」とし、「どうか温かく見守っていただけると幸いです」と呼びかけた。

突然の発表だったが、ファンからは喜びの声が相次いだ。

「元々お似合いの2人だなと思っていたのですがでも安易にそういう目で見てしまう事自体男女で組んでらっしゃる芸人さんからしたら嫌な事かも...と口には出せなかったのですが、お二人すごくお似合いだと思います とっても嬉しいです」

「おめでとうございます！！ めっちゃいい写真！ ついこの間、この2人付き合ってないんだーお似合いなのになーと感じていたところだったのでびっくりうれしいエレガントです！！ 末永くお幸せに！」

「新婚なのにもうこんなに安心感あるツーショットって他に居ない おめでとうございます！！！！！」

など、密かにゴールインを願っていたというファンも少なくないようだ。