¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ù¤Ï²µ¹ü¤È¿¿´õ¤ÎÈá·à¤ò¡È¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡ÉÊª¸ì¡©¡¡ËÜÊÔ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÎ¢¥Æー¥Þ¤ò¹Í»¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙËÜÊÔºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤ÆÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ê¥â¥¸¥å¥í¡Ë¡Ù¡£9·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù42¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤è¤ê¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤«¤éÄÌÄì¤¹¤ë¡ÈÎ¢¥Æー¥Þ¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ù¤Ï¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤«¤é68Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¡£¥·¥à¥ê¥¢À±¿Í¤òÌ¾¾è¤ëÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡É¤¬¿ÍÎà¤ËÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£¿ÍÎà¤È¥·¥à¥ê¥¢À±¿Í¤¬¶¦À¸¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«Ãµ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºº»¡Ìò¡¦¥Þ¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ö½Ñ»Õ¡¦²µ¹ü¿¿·õ¤È²µ¹üÍ«²Ö¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï»þ·ÏÎó¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢³°Ì³Âç¿ÃÎ×»þÂåÍý¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿±§º´Èþ¤ÈÉô²¼¤ÎÈþÌî¤¬¥·¥à¥ê¥¢À±¿Í¤ÎÌÌ¡¹¤È¹Ô¤Ã¤¿²ñÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç±§º´Èþ¤¿¤Á¤¬»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥·¥à¥ê¥¢ÆÃ»È¤ò¼ö½Ñ»Õ¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÇ¤Ì³¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×µá¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç±§º´Èþ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Î·úÁ°¡×¤Ç»öÂÖ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Îº²¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥à¥ê¥¢À±¿Í¤Î¿´¤òÍÏ¤«¤¹¤¿¤á¡¢¤Þ¤À10Âå¤Î²µ¹ü·»Ëå¤òÇ¤Ì³¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ²»¤È·úÁ°¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¶î¤±°ú¤¤Î¥·ー¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÊª¸ì¤Î¥Æー¥ÞÀ¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿±§º´Èþ¤Ï¡¢¥·¥à¥ê¥¢À±¿Í¤¬¿¯Î¬¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆñÌ±¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ62Ç¯Á°¤Î¡ÖµþÅÔÄ¶¾ï·èµÄ°ÂÊÝ¾òÌó¡×°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò¸ì¤ê¡¢ÇÓÀÍ´¶¾ð¤¬¤Õ¤¿¤¿¤Ó¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç±§º´Èþ¤ÎÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥à¥ê¥¢À±¿Í¤Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÇÓÀÍ±¿Æ°¤ÎËÖÈ¯¤«¤éÀïÁè¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¡£¤½¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤½¡¢²µ¹ü·»Ëå¤ÎÇ¤Ì¿¤Ë¤è¤ë¡ÖËÜ¿´¤«¤é¤ÎÍ»ÏÂ¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎò»Ë¤È¤¤¤¦ÂÎºÛ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£¤³¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤¨¤Æ¡Ö°ÛÊ¸²½¤È¤ÎÀÜ¿¨¡×¤È¤¤¤¦¼çÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÎÑÍýÅª¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢³©¸«²¼¡¹¤ÎÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÎÑÍý´Ñ¤³¤½³©¸«¤ÎºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙËÜÊÔ¤Ç¤â¡¢¡È¶¦À¸¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÏÇ»¸ü¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£ËÜÊÔ¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Æー¥Þ¤È¤Ï¡© ²µ¹ü¤È¿¿´õ¤ò¡È¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡É²ÄÇ½À
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¶¦À¸¥Æー¥Þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¸×¾óÍª¿Î¤È¥é¥¹¥Ü¥¹¡¦Î¾ÌÌ½ÉÑµ¤È¤Î´Ø·¸À¤À¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½ÉÑµ¤Ï¡È¼ö¤¤¤Î²¦¡É¤È¤¤¤¦Æó¤ÄÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼Ù°¤ÊÂ¸ºß¡£½øÈ×¤«¤é¸×¾ó¤ËÀäË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸×¾ó¤Î¿´¤ÏÇË²õ¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£¤·¤«¤·ºÇ½ª·èÀï¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¸×¾ó¤ÎÁ±À¤¬Éü³è¡£Àï¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª½ÉÑµ¤ò²ñ¿´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤º¡¢¡È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç½ÉÑµ¤Ïº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¼ê¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¤½¤Îº²¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸×¾ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏµßºÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆ±ºî¤Ï¡È¼ö¤¤¡É¤È¿Í´Ö¤Î¤¢¤¤¤À¤Î·ã¤·¤¤ÂÐÎ©¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¸×¾ó¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë¤È½ÉÑµ¡Ê¥é¥¹¥Ü¥¹¡Ë¤Î´Ø·¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶¦À¸¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤¤ï¤á¤ÆÎÑÍýÅª¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À¿¼Â¤µ¤³¤½¤¬¡¢³©¸«²¼¡¹¤È¤¤¤¦ºî²È¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ù¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö±§Ãè¿Í¤È¤ÎÍ»ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎËÜÊÔ¤ÎÎ¢¥Æー¥Þ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦²µ¹ü·»Ëå¤¬²µ¹üÍ«ÂÀ¤Èã¸±¡¿¿´õ¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤â¼¨º¶Åª¤À¡£Í«ÂÀ¤È¿¿´õ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁÔÀä¤ÊÀ¸¤¤¶¤Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¸Ê¤Î±¿Ì¿¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¶¦À¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ëÆ»¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¿¿´õ¤Ï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤ÎÄ¾¸å¡¢Âç¤¤Ê¡Èºá¡É¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
¡¡·»¤Î¿¿·õ¤Ï¿¿´õ¡¢Ëå¤ÎÍ«²Ö¤ÏÍ«ÂÀ¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤³¤ÎÀè¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÈá·àÀ¤òÂ¹¤ÎÂå¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Î¥Æー¥Þ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÀè¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ù¡£³©¸«¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£