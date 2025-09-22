フェイエFW上田綺世に”嫌がらせ”をした相手DF、現地で酷評される…「同僚からも嫌われる」「誰も好きにならない」

日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールト。21日にアウェイで行われたAZ戦を3-3で引き分けた。

フェイエノールトは一時逆転に成功するも後半アディショナルタイム8分に同点に追いつかれるという痛恨の展開だった（AZの毎熊晟矢は欠場）。

上田はこの試合にフル出場したが、相手DFが見せた行為が現地で物議を醸しているようだ。

『ESPN』によれば、21歳のDFヴァウター・フースが、上田をつねったり、叩いたり、挑発していたという（映像を見ると、渡辺にも同様の行為をしていた模様）。

かつてアヤックスなどでプレーした元デンマーク代表FWケネス・ペレスは「彼の行動は時に全く不要。『こいつは一体どんな愚か者なんだ？』と思われるだろう。AZとしては、彼がチームにいてくれて嬉しいと言い続けても、ある時点でそれがあまりにも苛立たしくなって、同僚からもひどく嫌われる。対戦相手からもね」とフースの行為を酷評。

また、かつてフローニンゲンなどでプレーしたケース・クワクマンも「審判のことも理解できない。イエローカードを出せばいい。フースに忠告する。そんなことをしたら、誰も君を好きにならない」と指摘していた。

フースがこのような行動で批判されるのは、今回が初めてではないとのこと。