それドコの！？→ なんと【H&M】！ おしゃれママが購入♡「上品トップス」

そろそろ秋に向けて、ニットアイテムが気になる時期。そこで今回は、おしゃれママの@cococloset128さんが【H&M（エイチ・アンド・エム）】で購入したトップスをピックアップ。カラーやディテールが、コーデの旬度をアップしてくれそうです。ワンランク上の着こなしを楽しみたい大人女性は、ぜひ取り入れてみて。

ブラウン × ペプラムシルエットでトレンド大本命コーデに

秋冬トレンドのブラウンとペプラムシルエットを採用したトップス。ふわりと広がった裾が、コーデに華やぎを与えてくれます。甘めのデザインですが、上品なブラウンなのでママ世代もトライしやすそう。かっちりとしたセンタープレス入りのパンツと合わせれば、オフィスにもマッチしそうな大人ムード漂うコーデに。

高級感のあるゴールドボタンがアクセントのニットベスト

上品に輝くゴールドボタンがリッチなムードを演出。トレンドカラーのグレーも、きれい見えをサポートします。まだ暑い時期はノースリーブに重ねてヘルシーに、秋にはシャツやブラウスとレイヤードしてクラシカルに仕上げてみて。@cococloset128さんのようにグレーのパンツを合わせてワントーンで統一すれば、洗練感のある大人コーデが完成。

