BUDDiiS（バディーズ）がレーベル契約＆全国ホールツアー発表！横アリ公演アンコールで“バディ”に直接報告

スターダストプロモーションに所属する9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSが、9月21日に開催した横浜アリーナ公演にて2大重大発表を解禁。レーベル契約と2026年春の全国ホールツアーの解禁を発表した。

■5周年を迎え勢いの止まらないBUDDiiSの、さらなる飛躍を感じさせる重大発表

グループ史上最大規模のアリーナツアーを開催しているなか、9月21日に行われた横浜アリーナ公演のアンコールにて最初に解禁されたのは「ソニー・ミュージックレーベルズとの契約」の発表。2026年よりソニー・ミュージックレーベルズとタッグを組み、グループの勢いをさらに加速させることをバディ（※ファンの呼称）に約束するものだ。

そしてふたつ目に解禁されたのは、2026年春の全国ホールツアーの開催。約2年ぶりとなる全国を廻るホールツアーは、北海道・宮城・千葉・神奈川・愛知・滋賀・大阪・兵庫・福岡の9都市での開催となる。今後発表される情報も、ぜひチェックしよう。

2025年で5周年を迎え、個人としてもグループとしてもより成長し、勢いの止まらないBUDDiiSがこれからさらに飛躍する未来を感じさせた。チームの輪がさらに広がり、バディと一緒に大きくなっていく今後にも要注目だ。

■ライブ情報

BUDDiiS 2026年春の全国ホールツアー

02/27（金）千葉・市川市文化会館

03/01（日）愛知・愛知県芸術劇場

03/22（日）宮城・東京エレクトロンホール宮城

03/28（土）滋賀・びわ湖ホール 大ホール

03/29（日）大阪・フェスティバルホール

04/12（日）北海道・カナモトホール

04/29（水・祝）神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール

05/02（土）福岡・福岡サンパレス

05/04（月・祝）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

