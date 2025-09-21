石川遼、金谷拓実とのプレーオフで惜敗 ティショットに「悔やまれます」
＜ANAオープン 最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞国内男子ツアーの北海道決戦は、米国男子ツアーを主戦場とする金谷拓実が、石川遼とのプレーオフを制した。試合後、石川は「悔しいショットがいっぱいある」と胸の内を明かした。
【写真】ファイターズガールのキツネポーズいただきました
最終18番で繰り返されたプレーオフは、2ホール目で石川がボギーを叩き、勝負が決した。その2ホール目、「右にちょっと抜けた」と、3番ウッドで放ったティショットを右のバンカーに入れてしまう。セカンドはグリーンを捉えられず、花道からのアプローチの後、2パットでボギーとなった。バンカー手前に刻むか、越えていくか。アゲインストを前にしたティショットの選択について「悔やまれます」と唇を噛んだ。今季初優勝はお預けとなったが、「今年で間違いなく一番いい一週間でした」と前向きに語った。今季はトップ10入りもない状況が続いていたが、2週前の「ロピアフジサンケイクラシック」で10位に入り、そして今大会で優勝争い。「（ゴルフの）内容とスコアが繋がってきている」と、手応えをつかんだ4日間となった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
