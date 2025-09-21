カラオケの履歴に「同じ曲」がズラリ！ 実は好きな歌手に“印税”を入れるため!? 1曲あたり「歌唱のみ」「作詞・作曲も担当」いくら支払われる？

カラオケ の履歴に、同じ曲や同じアーティストの曲がずらりと並んでいるのを見たことはありませんか？ 単に前の利用者が好きで繰り返し歌っているのだろうと思いがちですが、実は「好きなアーティストに印税を入れるため」というケースがあるとXでも話題になっています。 果たして カラオケ で曲が歌われると、アーティストに印税はどれくらい入るのでしょうか。365日歌い続けた場合どれだけ「自分の推し」に貢献できるかも含めて解説します。

カラオケ店で歌われる曲には、確かに著作権使用料が発生し、カラオケで歌われるために作詞・作曲者やアーティストに印税が入ります。ただし、直接カラオケ店から印税が支払われるわけではありません。

まず、カラオケ事業者がJASRACなど著作権管理団体に一定の金額を支払います。カラオケ楽曲配信業者を通して、各作詞・作曲者やアーティストに分配される仕組みです。

分配金額は、歌われた回数が多ければ多いほど増えていきます。「どれだけ曲が歌われたか」というデータが集計され、その結果に応じて、作詞家・作曲家・アーティストへお金が流れるのです。



1曲あたりの印税はいくら？

では、実際に1曲歌われるごとにどれくらいの金額になるのでしょうか。配信会社によってばらつきはあるようですが、平均的には1曲あたり7～8円程度といわれています。内訳は、作詞家に3円前後、作曲家に3円前後、アーティストには1～2円程度のようです。

仮に作詞・作曲はそれぞれ3円、アーティストに2円とした場合、その曲にどれだけ携わっているかによって、アーティストに入る印税は次のように違ってきます。



・歌唱のみ担当：2円

・歌唱＋作詞もしくは作曲を担当：5円

・歌唱＋作詞＋作曲の全てを担当：8円



例えば、1日100曲歌われた場合、1ヶ月（30日間）で歌唱のみのアーティストは6000円、全てを担当している人は2万4000円がもらえることになります。

なお、カラオケで歌われても歌唱のみのアーティストには印税が支払われないなど、収入の分配はケースによって異なるようです。今回は、仮にこういった金額で分配されていると仮定して話を進めます。



2時間同じ曲を歌い続けたら？

仮に「推しアーティストのために！」と、2時間まるまる同じ曲を歌い続けたとしましょう。1曲あたりにかかる時間は、曲自体が4分30秒＋次の曲が再生するまでの時間が30秒の合計5分とすると、2時間でおおよそ24回歌えます。

歌唱のみを担当しているアーティストには48円、全てを担当しているアーティストには192円の印税が入るわけです。これを365日間続けると前者の場合は1万7520円、後者の場合は約7万円に達します。

もちろん、これは極端なシミュレーションですが、毎日歌い続けても数万円規模にしかならないのです。



まとめ

カラオケの印税は、1曲あたり数円と小さなものです。仮に1年間続けたとしても数万円にとどまるため、推しへの支援としては少し物足りないものかもしれません。

それでも「同じ曲を入れ続けたい」という行動には、金額以上の熱意が込められています。数字で見るとわずかでも、その気持ちが推しに届き、何より自身の満足感につながるのなら、十分に意味のある応援といえるでしょう。

執筆者 : 浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士