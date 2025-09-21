米国のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのレストランに、ウェットスーツとスキューバダイビング用具を身に着けた男が泳いで侵入した。最大2万ドル（約300万円）の現金を奪って逃走したとされている。



【写真】ディズニー側はノーコメント！

オレンジ郡保安官事務所の報告によると、男は現地に着くとスキューバ装備を隠す場所を見つけ、15日深夜0時過ぎにフロリダ州オーランドの同リゾート内にある屋外型商業施設ディズニー・スプリングスに入ったシーフードレストラン「パドルフィッシュ」のマネージャー室に歩み寄ったという。



池に浮かぶ蒸気船を模した巨大な同レストランでの襲撃で男はその場にいた従業員2人を隅に追いやり目を閉じるよう命令、縛り上げ身動きを取れなくした後、1万ドルから2万ドルの現金をバッグに詰め込んだとされている。



2分にも満たない犯行後、従業員は何とか縛りを解き911番通報、幸い負傷者は出ず犯人の男は武器を一切見せなかったそうで、保安官事務所は「事件は閉店後、客がいない時間帯に発生しました」と説明した。



ちなみに防犯カメラが捉えた映像には、ゴーグルと手袋、ダイビングフードを着用した痩身の容疑者（身長約178cm）が映っており、その後カメラに向かってスプレーを噴射する様子も確認されている。



犯行後に男は、安物の「007」シリーズの悪役さながら、水中に潜り込んだとみられている。



一方同レストランは翌日すぐにランチ営業を再開。観光客らにカクテルやカニの爪を提供していた。



現在警察は犯人の男を追跡中でディズニー側はノーコメント、地元住民からは「ディズニー・スプリングスのスキューバ強盗」と呼ばれている状況だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）