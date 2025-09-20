大分vs山口 スタメン発表
[9.20 J2第30節](クラド)
※19:00開始
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 2 岡本拓也
DF 3 デルラン
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
DF 44 吉田真那斗
MF 14 池田廉
MF 18 野嶽惇也
MF 25 榊原彗悟
MF 38 天笠泰輝
FW 11 グレイソン
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 30 戸根一誓
MF 8 落合陸
MF 10 野村直輝
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
FW 13 伊佐耕平
FW 21 鮎川峻
FW 29 宇津元伸弥
監督
竹中穣
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 55 岡庭愁人
DF 76 磯谷駿
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
FW 8 野寄和哉
FW 9 有田稜
FW 20 河野孝汰
FW 45 山本桜大
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
DF 49 峰田祐哉
MF 27 小澤亮太
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
監督
中山元気
