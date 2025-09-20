[9.20 J2第30節](クラド)

※19:00開始

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 32 濱田太郎

DF 2 岡本拓也

DF 3 デルラン

DF 6 三竿雄斗

DF 31 ペレイラ

DF 44 吉田真那斗

MF 14 池田廉

MF 18 野嶽惇也

MF 25 榊原彗悟

MF 38 天笠泰輝

FW 11 グレイソン

控え

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 30 戸根一誓

MF 8 落合陸

MF 10 野村直輝

MF 16 茂平

MF 19 小酒井新大

FW 13 伊佐耕平

FW 21 鮎川峻

FW 29 宇津元伸弥

監督

竹中穣

[レノファ山口FC]

先発

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 4 松田佳大

DF 5 喜岡佳太

DF 55 岡庭愁人

DF 76 磯谷駿

MF 7 三沢直人

MF 17 田邉光平

FW 8 野寄和哉

FW 9 有田稜

FW 20 河野孝汰

FW 45 山本桜大

控え

GK 26 田口潤人

DF 6 キム・ボムヨン

DF 49 峰田祐哉

MF 27 小澤亮太

MF 28 小林成豪

MF 36 西堂久俊

MF 40 成岡輝瑠

FW 13 宮吉拓実

FW 34 古川大悟

監督

中山元気