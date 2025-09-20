仙台vs山形 スタメン発表
[9.20 J2第30節](ユアスタ)
※18:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
FW 47 荒木駿太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 39 石尾陸登
MF 8 武田英寿
MF 17 工藤蒼生
MF 32 山内日向汰
FW 9 エロン
FW 48 中田有祐
FW 59 小林心
監督
森山佳郎
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 17 寺山翼
MF 20 吉尾海夏
FW 9 高橋潤哉
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
横内昭展
