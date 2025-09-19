ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢TDL¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡È±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡É¥ì¥·¡¼¥È¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×
¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Îºù°æÆà¡¹¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÇË¬¤ì¤¿Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ºù°æÆà¡¹¡¢²ÆìÎ¹¹Ô¤Ç¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¡¼¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤È¤Ï·ëº§¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤ÈÆÍÁ³¤Î¤ªÃÇ¤ê¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²Ä°¦¤¤ÄÌ¤ê¤³¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¡¢¡¢¿§¡¹¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥×¡¼¤µ¤ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿¤é¡¢¡¢¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥³¥á¥Ã¥È¤Î¥ì¥·¡¼¥È¸«¤Æ¡¢¡¢¥¥¿¡¼¡¼¡¼¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥ì¥·¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥ì¥Ù¥ë¾å¾º¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î°õ»ú¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê°õ»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ°Û¼¡¸µ¡£¾Ð ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏÌ´¤Î¹ñ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£