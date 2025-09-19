ÎÓ²È¤Ú¡¼¡õ¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤Î¼«Âð¤¬²Ð»ö¤Ë¡ª Ä¾¸å¤Î¼èºà¤ÇËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÅöÌÌ¤ÎÌäÂê¡×
¡¡9·î19Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Î5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢1Éô²°Ìó20Ê¿Êým¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬È¯À¸¡£¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤ÉÌó30Âæ¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½Ð²Ð¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¤Ú¡¼¤µ¤ó¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¼«Âð¤Ç¤¹¡£¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ÏÉÔºß¤Ç¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤¬¼«Âð¤Ë¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê©ÃÅ¤Ë²Ð¤òÅô¤¹¤¿¤á¥é¥¤¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤È¡¢ËÜ¿Í¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÎÓ²È¤Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤Ï¡¢·Ý¿Í²ñ¿ï°ì¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥Ú¡¼¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¤Ë¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤¬¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ï¡¼¡ª¡×¤È¹â¤¤¾Ð¤¤À¼¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£½Ð²Ð¤«¤é¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¡¢¥Ú¡¼ËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊý¤«¤é¤´Ï¢Íí¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£»ä¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï»Õ¾¢¤Î¸Î¡¦½éÂå»°Ê¿¤ÎË¡»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»Õ¾¢¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬1980Ç¯9·î20Æü¡£ÌÀÆü¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É45Ç¯¤Ç¡¢º£²ó¤ÎË¡»ö¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤Î³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤â½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢²Ð»ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤É¤¦¤â¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÊè¤ÏÂÎ©¶è¤ÎÀ¾¿·°æ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢²Ð»ö¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¡¢¤¹¤°¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â´ÄÈ¬¤¬¤Í¡¢¤½¤ì¤³¤½²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢º®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤ÈÃå¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤ËµßµÞ¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ñ¡¼»Ò¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¹¢¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¤À¤È¤«Ä´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ï¤ä¤Ã¤È¾¯¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ïº£ÅÙ¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¡¼¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î·Î¸Å¤¬¤¢¤È²¿Æü¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ð»ö¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¡ÅöÌÌ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¾Æ¤±¤¿²È¤ÏÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤É¤³¤Ç²á¤´¤¹¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢²Ð¤Î°·¤¤¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤Î°ì¹ï¤âÁá¤¤²óÉü¤È¡¢½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£