Åê»ñ²È¤ÎÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÆü¶äETFÇäµÑ¤ÇµÞÍî¡ª¡©¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡ª»Ä¹â¥Õ¥ë²ò¾Ã¤Ë¤Ï100Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ëwww¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬È¯É½¤·¤¿¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ÎÇäµÑÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃ¼»á¤Ï¼Â¸úÀ¤ÎÄã¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤ÇÅÄÃ¼»á¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÎETFÇäµÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ó¤À¤è¡ª ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£Æü¶ä¤¬¡ÖÇ¯´Ö6,200²¯±ß¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¹¡×¤ÇÇäµÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¸½ºßÆü¶ä¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡ÖÌó80Ãû±ß¡×¤ÎETF»Ä¹â¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö130Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¤È»î»»¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÄÃ¼»á¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤Î³ô²Á¾å¾º¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö6,200²¯±ßÄøÅÙ¤ÎÇäµÑ¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤íÆü¶ä¤ÎETF»Ä¹â¤Ï»þ²Á¤Ç¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¡£»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤«Çä¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¡ÈµÕ¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯¼£¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëµð³Û¤ÎETF¤òºâ¸»¤È¤·¤Æ°Â°×¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¸«Êý¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æºâ¸»¤â¥¯¥½¤â¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤é¤«¤éÂß¤·¤¿¼Ú¶â¡¢³Î¤«¤ËÊÖ¤¹¤ï¡£¤¿¤À¤·100Ç¯¤«¤±¤Æ¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÅÄÃ¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î·ï¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤«Çä¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀµ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æü¶ä¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢ÌÜÀè¤Î¾ðÊó¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤È½ÃÇ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
