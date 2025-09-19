´½·¿¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØTim Burton's The Nightmare Before Christmas¡Ù¥°¥Ã¥º
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£
º£²ó¤Ï205Ç¯9·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«´½·¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«´½·¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó30¡ß10¡ß46cm
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤ËÅÐ¾ì¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¥ê¥ó¥È¥ó¡×¤òÂç¤¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿´½·¿¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡ª
È¿ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
Âç¤¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¤Ç½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºîÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥Û¥é¡¼¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»¨²ß¤Ç¤¹¡ù
Êª¸ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢´½·¿¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡ØTim Burton¡Çs The Nightmare Before Christmas¡Ù¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥¶¥Ã¥«´½·¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
