¡ÔÁêÀî¼·À¥¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶ËÈëÎ¥º§¡ÕÊÌµïÀ¸³è¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤ò»î¤ß¤ë¤â¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÈÌ´¸«¤ë¾¯½÷¡É¤«¤é30Ç¯¡Ä3»ù¤ÎÊì¤Î·èÃÇ
¡¡8·î¾å½Ü¤ÎÌë¡¢ÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÃËÀ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¡£ÁêÀî¤Ïº£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌë¡¢Æ±È¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢É×¤È¤·¤Æ¸ø»ä¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿A»á¡£¤À¤¬¡¢É×ÉØ¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë23Ç¯Â³¤¤¤¿º§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¥º§¤·¤¿11ºÐº¹¤Î¸µÉ×¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£9·î¾å½Ü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤â
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡1995Ç¯¡¢20ºÐ¤À¤Ã¤¿ÁêÀî¤Ï¿¥ÅÄÅ¯Ïº¡Ê67¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢36ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRed¡Ù¤Ï270ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎø¿´¡Ù¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1996Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè47²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁêÀî¤Ï¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿2001Ç¯2·î16Æü¡¢26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë11ºÐÇ¯¾å¤ÎA»á¤ÈÆþÀÒ¡£Åö»þ¡¢ÁêÀî¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Íý²ò¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£1Ç¯°Ê¾å¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Ç¡¢Æ±Ç¯9·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢2012Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£A»á¤ÏÁêÀî¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¡¢Ä¹Ç¯¡¢Èà½÷¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£
"¥í¥Ã¥¯¤Î½÷²¦"¤â¤Ò¤È¤¿¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ì¤Ð3»ù¤ÎÊì¡£20Âå¡¢30Âå¤Ç°é»ù¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÁêÀî¤Ï¡¢40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ"³Ø¤ÓÄ¾¤·"¤ò·è°Õ¤·¡¢¹âÂ´Ç§Äê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£45ºÐ¤ÇÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢º£¤âÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ö»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Î¼ê¡¦Êì¿Æ¡¦³ØÀ¸¤È»°Â¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëÈà½÷¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ30Ç¯¡¢¼«¤éºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤â¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÁêÀîËÜ¿Í¤¬¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Î¼èºà¤ËÉ×¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤éÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤È¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡ÊÌ¤ì¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÈà¤âÀ©ºî¤Î¥×¥í¤Ç¤ª¸ß¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Æ±»Î¡£³Æ¡¹¤Î»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢É×¤¬»ä¤Î»Å»ö¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«²È¤ÎÃæ¤¬²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÈà¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¦¡£¡Ø¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»×ÁÛ¤Î°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡É×ÉØ´Ö¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¸À¤¤Êý¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï»ä¤Ë¡Øº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¼«Ê¬¡ÊÁêÀî¼·À¥¡Ë¤Î²»³Ú¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢20ºÐ¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ØÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤¬À®¿Í¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸²»³ÚÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¹¤´¤¯¡Ø¾Ã¶ËÅª¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë"¥É¡¼¥ó"¤È½Å¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¤¤¤Äº¢¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö40ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£30Âå¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»Å»ö¤â¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬½Ð»Ï¤á¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ëµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ù¡¹¤Ë»Å»ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¸µ¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Øº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤È¤Ï°Õ¸«¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£É×ÉØ·ö²Þ¤Ï¤É¤³¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤³¤ì¥¥ß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø¤¤¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¡¢ÆÃ¤ËÁÏºî³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤Î"¾×ÆÍ"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤À»°è¤Ç¤·¤¿¡×
¨¡¨¡²»³ÚÀ¤Î°ã¤¤¤¬¡¢É×ÉØ¤Î¿Ê¤à¿ÍÀ¸¤ÎÊý¸þ¤Ë¤âÊÑ²½¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÈà¤ÎÎÉ¤¤¤È»×¤¦²»³Ú¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¼«¿È¤¬¤³¤¦¤À¤È»×¤¦²»³Ú¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤Ç¤¹¡£Â©»Ò2¿Í¤âÀ®¿Í¤·¡¢ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤¬Ä¾Á°¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¼¤â¤¢¤È²¿Ç¯°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢50Âå°Ê¹ß¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤ÏÇ¯¾å¤Ê¤Î¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢20Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¸½Ìò¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
½¤Éü¤ò»î¤ß¤è¤¦¤È2µòÅÀÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤â¡Ä
¨¡¨¡´Ø·¸¤Î½¤Éü¤òÌÏº÷¤·¤Æ¡¢É×ÉØ´Ö¤Çµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö²È¤Ç¤â°ì½ï¡¢»Å»ö¤Ç¤â°ì½ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ø´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤·¤¿¡£¶Êºî¤ê¤äÂç³Ø¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï·ò¹¯Åª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î²È»ö¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½¬¤¤»ö¤ÎÁ÷·Þ¤Ï»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬½»¤à¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢2µòÅÀÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡ºÇ½ªÅª¤ËÎ¥º§¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤Ç¤¹¡£´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÈà¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Þ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È"Ãç¤Î¤¤¤¤²ÈÂ²"¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ÈÂ²´Ø·¸¤ò²õ¤¹¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø²ÈÂ²¤ÇÃçÎÉ¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é"É×ÉØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È"¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡¢Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦ÏÃ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö2Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ºÇ½é¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø·»Äï¤ÇÊÌ¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÈà¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊÌ¡¹¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²5¿Í¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ØÃç¤¬¤¤¤¤¤³¤Î²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤¬´Ø·¸¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«½Å¤«¤Ã¤¿¡×
¨¡¨¡Î¥º§ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¡Øº§°ùÆÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç2¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤¬¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»æÀÚ¤ì°ìËç¤Ê¤Î¤ËÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ìä¼«Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤ä¤Ï¤êµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡Î¥º§¸å¤Î¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
¡Ö¿Æ¸¢¤Ï»ä¤¬»ý¤Á¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÈà¤Î²È¤ËÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç·ë²ÌÅª¤Ë´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º»öÌ³½ê¤ÎÌò°÷¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤Ç¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸º¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡A»á¤È¤Î´Ø·¸¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö°ÊÁ°¤ÏÉ×ÉØ´Ö¤Ç²È»ö¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤¨¤Æ¡¢µÕ¤Ë°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¹¤°¤Ë¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Á´°÷ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿ÁêÀî¤ÎÌÜ¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£"Ì´¸«¤ë¾¯½÷"¤«¤é30Ç¯¡¢ÁêÀî¤Ï¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£