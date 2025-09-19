Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡ß»³ÅÄ°ÉÆà¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡ÙSaucy Dog¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Î¤»¤ÆÁ÷¤ë¥á¥¤¥óÍ½¹ð²ò¶Ø¡¡¿·µ¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â
¡¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤È»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤è¤ê¡¢Saucy Dog¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡Ö´ñÀ×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡×¤Ë¤Î¤»¤ÆÁ÷¤ë¡Ö¼çÂê²Î¥á¥¤¥óÍ½¹ð-´ñÀ×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æver.¡¾¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛSaucy Dog¤Î¼çÂê²Î¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤ë¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¼çÂê²Î¥á¥¤¥óÍ½¹ð-´ñÀ×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æver.¡¾
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ÐÀþÆ²Íµª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¤òÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Î¾¯½÷¡¦´ó²Ï·Ê¤ò»³ÅÄ°ÉÆà¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ö¼çÂê²Î¥á¥¤¥óÍ½¹ð-´ñÀ×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æver.¡¾¡×¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Å¾¹»À¸¤ÎÆâµ¤¤Ê¾¯Ç¯¡¦µÜÎæ¤È¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Î¾¯½÷¡¦·Ê¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë°ú¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ÎÅÐ²¼¹»¤ä¿åÂ²´Û¥Ç¡¼¥È¡¢µÜÎæ¤ÎÉô²°¤Ç2¿Í¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¹â¹»À¸¤Î½é¿´¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö»¦¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤½ã¿è¤Ê°¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê²Î»ì¤¬¥°¥µ¥ê¤È»É¤µ¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ó¤È¤È¤â¤Ë±ÇÁü¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÀÄ½Õ¤Î¶õµ¤¤¬±¢¤ê¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£Á±ÎÉ¤Ê¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î·Ê¤Ë¼¡Âè¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¯µÜÎæ¡£ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯Èà½÷¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Èà¤é¤¬¤¿¤É¤ë±¿Ì¿¤È¤Ï¡½¡©¡¡¥é¥¹¥È¤Ë¶Á¤¯¡Ö¤Þ¤¿·¯¤¬ÆÈ¤êµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¼¨¤¹·ëËö¤È¤Ï¡½¡©
¡¡ºîÉÊ¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿²Î»ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¡¢Saucy DogÀÐ¸¶¿µÌé¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÂ¤¬¤ì¤¿±ü¿¼¤¯´¶¾ðÉ½¸½Ë¤«¤Ê²Î¾§¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÍ¾±¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µÜÎæ¤¬·Ê¤ò¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¡£Âç¹¥¤¤Ê·Ê¤¬»¦¿ÍÈÈ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤ÈÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯·Ê¤ò»×¤¦µÜÎæ¤Î´¶¾ð¤¬¡¢ÊúÍÊ¤Î½Ö´Ö¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤Ï¡¢10·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
