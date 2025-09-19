妊娠中でも、席を譲ってもらうことは滅多にない。でも「あの──」少年の『まっすぐな言葉』に救われた

筆者の体験談です。真夏に第一子を妊娠中の、満員電車の中での出来事です。毎日ぎゅうぎゅう詰めの電車で職場へ向かいます。大きなお腹を守りながらラッシュをやり過ごすことだけを考えていました。その朝もいつもと同じだと思っていたら……？

身重の体に堪える真夏の通勤ラッシュ

小柄な中学生くらいの男の子から、ふと差し伸べられた優しい気持ち。それが心に深く響きました。あの時のことは今でも鮮明に思い出せます。息苦しさや疲労感でへとへとの朝でしたが、彼のおかげで私の心がふっと軽くなりました。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年8月】

