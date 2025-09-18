次にくるマンガ大賞2025発表 コミックス部門『魔男のイチ』、Web部門『サンキューピッチ』
ユーザー参加型の漫画賞『次にくるマンガ大賞2025』の受賞作品が発表された。コミックス部門1位は『魔男のイチ』、Webマンガ部門1位は『サンキューピッチ』が選ばれた。
【画像】絵がうまい！公開された『魔男のイチ』大賞記念イラスト
同漫画賞は、2014年にダ・ヴィンチとニコニコが創設した“ユーザー参加型”の漫画賞。ユーザーから「次にくる」と思うマンガのエントリーを受け付け、エントリーした作品の中から、特に人気の高かった作品をノミネート作品として選定し、そして、ノミネート作品を対象に、ユーザーの投票を行い、大賞を決定。
これからブレイクしそうな漫画って？ いまネットではどんな漫画が流行っているの？ こんな疑問に答えるユーザー参加型の漫画賞となっている。今年は9432のエントリー作品があった。
『魔男のイチ』は、『週刊少年ジャンプ』で連載中の魔法ハンティングファンタジーで。魔法が生き物として定着している世界を舞台に、魔法を習得するハンター「魔女」たちの物語。辺境の山奥で恐るべき王の魔法と最強の魔女が激闘を繰り広げていたが、そこへ、場違いな一人の少年・イチが乱入する。魔女とも魔法とも縁の無い山暮らしの狩人が世界の常識をひっくり返すストーリーが描かれている。原作として『魔入りました！入間くん』の西修氏、作画として宇佐崎しろ氏が担当している。
『サンキューピッチ』は、6月、神奈川県の高校球児の間で、ある噂が囁かれていた。夜な夜な現れては「3球勝負」を挑む謎の男、「野球部狩り」。男は驚異的な豪速球を投げ、勝負に負けたことがないという。県立横浜霜葩高等学校、野球部キャプテンの小堀は「野球部狩り」が校内にいると推測。小堀は悲願の甲子園出場のため、男を勧誘しようと自ら囮となることを決めた。そしてその夜、グラウンドに「野球部狩り」が現れる。だが、男には野球ができない“ある秘密”があって…。高校3年、最後の大会まで3週間、投げられる球―3球！？ 9回ウラから始まる野球ストーリー。
【画像】絵がうまい！公開された『魔男のイチ』大賞記念イラスト
同漫画賞は、2014年にダ・ヴィンチとニコニコが創設した“ユーザー参加型”の漫画賞。ユーザーから「次にくる」と思うマンガのエントリーを受け付け、エントリーした作品の中から、特に人気の高かった作品をノミネート作品として選定し、そして、ノミネート作品を対象に、ユーザーの投票を行い、大賞を決定。
『魔男のイチ』は、『週刊少年ジャンプ』で連載中の魔法ハンティングファンタジーで。魔法が生き物として定着している世界を舞台に、魔法を習得するハンター「魔女」たちの物語。辺境の山奥で恐るべき王の魔法と最強の魔女が激闘を繰り広げていたが、そこへ、場違いな一人の少年・イチが乱入する。魔女とも魔法とも縁の無い山暮らしの狩人が世界の常識をひっくり返すストーリーが描かれている。原作として『魔入りました！入間くん』の西修氏、作画として宇佐崎しろ氏が担当している。
『サンキューピッチ』は、6月、神奈川県の高校球児の間で、ある噂が囁かれていた。夜な夜な現れては「3球勝負」を挑む謎の男、「野球部狩り」。男は驚異的な豪速球を投げ、勝負に負けたことがないという。県立横浜霜葩高等学校、野球部キャプテンの小堀は「野球部狩り」が校内にいると推測。小堀は悲願の甲子園出場のため、男を勧誘しようと自ら囮となることを決めた。そしてその夜、グラウンドに「野球部狩り」が現れる。だが、男には野球ができない“ある秘密”があって…。高校3年、最後の大会まで3週間、投げられる球―3球！？ 9回ウラから始まる野球ストーリー。