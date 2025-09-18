猫のふみふみといえば、ほっこりする猫の仕草の代表格。ですが今回ご紹介するのは、ただのふみふみではありません。おふとんに向き合う姿勢がとにかく真剣。その鋭いまなざしに思わず笑ってしまいます。

投稿はX（旧Twitter）にて、330万回以上表示。いいね数は4.9万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「これは職人の眼差しですね」「年季のありそうな揉み師」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：お布団をふみふみする猫の『表情』を見てみると……】

プロおふとん揉み師

今回、Xに投稿したのは「ラムキンのもやし君」さん。登場したのは、猫のもやしちゃんです。

投稿には、おふとんを前にしているもやしちゃんの姿が。じっと一点を見つめるように集中しており、真剣な表情でおふとんをふみふみ。その目はまるで仕事に挑むプロのよう。前足を交互に動かしながら、ぎゅっぎゅっと丁寧におふとんをふみふみしていく様子は、見ているだけでこちらも姿勢を正したくなるほどです。

ふみふみを続けるもやしちゃんは、まるでおふとんを相手に揉みほぐしをしているプロの「揉み師」。その動きは一定のリズムを保ち、妥協は一切認めなさそう。本人はいたって真剣なのに、見ている側は笑顔にならずにはいられません。

飼い主さんによると、もやしちゃんはおふとんもみ歴4年とのこと。長年培った経験と技術によって、絶妙な力加減のふみふみができる…のかもしれませんね。

鋭い表情でおふとんに向かう、もやしちゃんにいいね！の嵐

真剣な表情で、おふとんのふみふみに挑んでいた職人猫もやしちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「職人の目つきでカッコイイですね！」「こっ！これは！！プロの眼差し！！」「プロは目つきが違う」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、もやしちゃんのマジな眼光に圧倒されたようですね。

Xアカウント「ラムキンのもやし君」では、猫のもやしちゃん、ミルちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。猫ちゃん達との暮らしは羨ましいくらい可愛いが詰まっています。

写真・動画提供：Xアカウント「ラムキンのもやし君」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。