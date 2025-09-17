チョコプラことチョコレートプラネットの松尾駿の“イキった”発言が波紋を呼んでいる。

【写真】炎上中にしれーっと生放送に出演したチョコプラ松尾

チョコプラ松尾、素人を見下した発言が炎上

「松尾さんは9月10日にコンビのYouTubeサブチャンネル『チョコプラのウラ』で、アインシュタインの稲田直樹さんのInstagramアカウントに不正ログインした犯人が逮捕された件に触れ、《芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって》《素人が何発信してんだってずっと思ってるの、俺》とコメントしたのです。この発言に批判が殺到しました」（スポーツ紙記者、以下同）

現在、その動画は削除されているほか、9月16日夜の時点で最新作の動画のコメント欄はオフになった状態、有効になっている過去動画のコメント欄には批判の声が相次いでいる。

《コメントオフにして逃げてるのマジでおもろいww 芸人様! 笑わせてるんじゃなくて笑われてますよ!!》

《あらら、非公開&コメ欄封鎖か... なんで対応間違えるかなぁ、本当にプロなんだろうかまぁ、しょせん社会でやってけない外れ者だししょうがないか》

《なんで動画消したの? 一般人じゃないんだから発信しろよ》

勇ましい発言をした割に、コメント欄閉鎖などで“逃げ”の姿勢を取る松尾の卑怯さを批判する声が並ぶ。今回の松尾の発言はチョコプラのイメージも大きく下げてしまったと語るのは放送作家だ。

「チョコプラは、ネタのクオリティに定評があるコンビとして知られていました。特にTT兄弟などのキャラクターネタはYouTubeやTikTokなどネットとの親和性も高い。“芸人論”などを必要以上に開陳しない分、ネタで実力を示してきました。今回の発言はあからさまに素人を見下していて問題です。悪い意味での“プライドの高さ”が出てしまったのかもしれません」

このほかネット上では、

《百歩譲ってネタとか小道具作ってる長田が言うならまだしもネタ作ってない奴が玄人ぶってんの草》

《チョコプラ松尾が一般人を素人って言ってるけど、ネタ考えてるの長田だろ?》

といった松尾の立ち位置を批判する声も並ぶ。

「削除された動画のなかで、松尾さんの一般人SNS批判に対して相方の長田庄平さんは『そうなるとめちゃくちゃ小さいコミュニティで何も流行らないじゃん』と冷静な意見を述べています。今回の“炎上”は長田さんも被害者の1人と言えるのかもしれません」

このあとどのように事態を収拾し、イメージ回復を目指すのか、気になるところだ。