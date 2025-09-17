この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「Uberのロング案件は廃止するべき？フラットレートを利用しても速攻で解除されるケースが…」と題した動画で、デリバリー配達員のレクターさんがウーバーイーツの現状について自身の見解を語った。レクターさんは配達員からの現場感を交えて、「今ウーバーイーツは低単価が目立ち、料理が1～2時間届かないケースが増えている」と指摘。「10kmや20kmかかるロング案件は今の単価なら“やる意味がない”」と厳しい意見を述べた。



動画では視聴者から寄せられたコメントも紹介。「遠距離注文、受付やめた方がいい」「注文できる範囲を5キロ圏内に抑えろやって話」「ロング取ればBAD（バッド評価）の可能性アップ、取らなきゃ固定報酬解除、理不尽すぎる」とリアルな声が続き、レクターさん自身も「確かにこの環境でロング案件って結構鬱陶しい」と共感。「ロング案件が飛んできても誰も取らず、何度も同じ案件が繰り返される」「10キロ以上の注文で1000円を切る単価、誰がやるの」と嘆く。



加えて、「低評価を受けやすくなった点も大きなデメリット」と現状の制度変更に懸念を示す。「ロング案件受けると“遅い”で低評価をもらいやすく、低評価を受け続けた結果、注文が飛んで来づらくなる可能性もある」と語り、「配達リクエストのウーバー側による強制キャンセルや保証金制度の不十分さも、現場のモチベーション低下につながる」と現場感を強調した。



さらに「フラットレート（配達時間に応じた固定報酬システム）も結局ロング案件ばかり来て、拒否するとすぐ解除される」「今はフラットレートであっても1件目からクソロング案件ばかり飛んでくる」と述べ、配達員の負担増を問う。「例えば自転車で7.6キロの案件はさすがにきつい」「安い単価のままロング案件が続けば、配達員離れは加速するばかりでは」と問題点を浮き彫りにした。



一方で、他社のWoltや出前館にも触れ「Woltは単価が高くて良い案件が飛んでくることも増えた」と自身の稼働状況を報告。視聴者に「皆さんの地域はどうですか？」と問いかけ、「今の単価ならロング案件はやめた方がいい。せめて単価を上げるべき」と改めて訴えた。「ロング案件はサービスの需要を底上げする面もあるが、このままの単価と運用は見直し必須」と冷静に語った。