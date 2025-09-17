暑いけど…「サンシェードやカーテン」をつけて運転してもいいの？ どんな状態だと違法になる？ 覚えておくべきポイントとは

サンシェードやカーテンを取り付けたままの走行は交通違反となるおそれも

残暑が厳しい日が続く中、遮光のためにサンシェードやカーテンをクルマに取り付けている人も少なくないかもしれません。

これらは便利なアイテムである一方、取り付けたまま走行すると、交通違反となるおそれがあるようです。

サンシェードやカーテンを取り付けたままの走行は交通違反となるおそれも（画像はイメージ／フォトAC）

サンシェードやカーテンには、クルマに取り付けておくことで車内温度の上昇を防ぐ効果があるとされています。

さらに、外からの視線を遮ることで盗難防止効果も期待されているなど、多くのドライバーにとって身近な存在といえます。

そうしたこともあり、停車中にフロントガラスやサイドガラスなどに、サンシェードやカーテンなどを取り付けているクルマを目にすることも少なくありません。

また稀に走行中でもサイドガラスにカーテンやサンシェードを付けたままの光景を目にすることもあります。

その場合、道路交通法第55条第2項には次のような記載があります。

「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」

つまり、これらのアイテムを取り付けたまま走行すると、視界が妨げられていると判断され、「乗車積載方法違反」と見なされるおそれがあるというわけです。

乗車積載方法違反と見なされた場合、違反点数1点、普通車で6000円、大型車で7000円の反則金が科せられます。

サンシェードやカーテンによる視界不良が、重大な交通事故につながるリスクがあることはいうまでもありません。

そのため、実際に取り締まりをおこなっている警察もあるようです。

たとえば、富山県警はWebサイトで「運転席等の窓ガラスをサンシェード、カーテン、タオルなどで覆った状態で運転する行為の取締りをおこなっています」と明言しています。

さらに、「運転席・助手席窓ガラスにカーテンやサンシェード等を取り付けたまま走行すると視野が妨げられ、安全確認が不十分となり思わぬ交通事故につながります」とも警告していました。

とはいえ、サンシェードやカーテンの使用が一律に違反となるわけではありません。

たとえば、後部座席の窓に取り付けられるカーテンやブラインドについては、後部座席のプライバシー保護や日差し除けとして、メーカー純正オプションでも用意されることも。

しかし、上述した道路交通法には「後写鏡の効用を失わせてはならない」と規定されています。

そのため、後部座席に取り付けたカーテンやブラインドが原因でバックミラーから後方が確認できない場合、違反に問われるおそれは十分にあるようです。

つまり、後席カーテンの使用は認められているように見えても、実際には「後方確認が可能であること」が前提条件というわけです。

このように、サンシェードやカーテンは便利でありながら、走行中の扱いを誤ると道路交通法違反に直結するとされています。

まだまだ残暑が厳しい日が続く中、サンシェードやカーテンの存在は確かに便利な存在といえるでしょう。

しかし、安全に運転するためにも、ドライバーは快適さと安全の両立を意識し、十分な視野を確保することが求められます。