U-20W杯でも魅せるか…水戸MF齋藤俊輔がJ2月間ベストゴールを受賞「確実に成長して帰ってきます」
Jリーグは16日、8月度月間ベストゴールを発表した。J2からは水戸ホーリーホックMF齋藤俊輔が第27節に決めた得点が選出された。
齋藤は8月23日のサガン鳥栖戦で前半36分、自陣で相手との球際を制して前進。相手からのプレッシャーを受けない絶妙なコース取りでペナルティエリア手前まで持ち運ぶと、右足で放ったシュートはゴール右隅に突き刺す鮮やかなゴールを奪ってみせた。
この得点に選考委員会は「GKやDFの視点から見ても非常に守りづらいゴール」(小林祐三委員長)、「GKの嫌なタイミングを熟知した選手ならではの高度なゴールだった」(南雄太委員)、「美しきゴラッソ」(北條聡委員)、「最後はニアの狭いコースにシュートを決めた技術を高く評価したい」(寺嶋朋也委員)などと絶賛している。
齋藤は今月下旬からU-20ワールドカップチリ大会に臨むU-20日本代表に選出されている。リーグを通じて「しばらくの間チームを離脱してしまいますが、U-20日本代表として世界の舞台に挑戦してきます。自分のスタイルがどれだけ通用するのか、課題を一つひとつ克服しながら確実に成長して帰ってきます。応援よろしくお願いいたします」と意気込んだ。
2025明治安田Jリーグ
月間ベストゴール⚽
【8月度】
明治安田J2リーグ 第27節
鳥栖 vs 水戸
⌚️ 36分
⚽️ 齋藤 俊輔 選手(水戸ホーリーホック)
受賞コメント・総評⏬https://t.co/RGKw4gNorJ pic.twitter.com/MfscuJmi4p