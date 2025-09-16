YouTuberのヒカルさんが「オープンマリッジ」を宣言したことについて、親交の深いYouTuberのシバターさんが2025年9月15日に公開した動画で苦言を呈した。

オープンマリッジ宣言で炎上状態に

ヒカルさんは5月31日、元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさんと「交際0日婚」での結婚を発表。以来、動画で仲睦まじい様子を伝えてきたものの、9月14日に配偶者以外の異性との性交渉を認め合う「オープンマリッジ」を宣言した。コメント欄には、ノアさんの表情などから「納得していないのではないか」との指摘が多数寄せられ、炎上状態となっている。

「ヒカルと進撃のノアのお互い不倫浮気OK宣言に思うこと」と題した動画で、既婚者で二児の父でもあるシバターさんは、今回のオープンマリッジ宣言を受けて「全くヒカルくんの結婚を羨ましいと思わなくなりましたね」と斬り捨てた。

「俺から言わせれば、何かかわいそうなやつ」

かつて女優や元アイドルと交際するなど派手な女性関係で知られたヒカルさんだからこそ、妻としてめとったノアさんのことを「すげぇ、いい女捕まえたんだな。羨ましいなと思ったと思う」と説明。しかし今回、他の女性とも関係を持ちたいと公言したことで「進撃のノアってそんないい女じゃないんだ。いうて、キャバ嬢だしな、みたいな」「人生でこれ以上いい女はいないと本当に思った女とヒカルくんは結婚できなかったんだな」と思ってしまったと語った。

また、シバターさんは「自分の奥さんが浮気・不倫しているのは嫌じゃね？ それをOKだって言ってるのって、奥さんのことを本気で愛してないし、本気で向き合ってなくない？」と指摘。そのことも踏まえて、ヒカルさんの結婚について「その場のノリとか動画のネタ作りで結婚しただけ」と断じ、「ヒカルくんに対して羨ましいという気持ちが全くわかない」と説いた。さらに、ヒカルさんについて「俺から言わせれば、何かかわいそうなやつ」といい、「コアなところで人のことを本気で愛せないんだな。どこまでいっても自分が一番好きなんだな」「心の底から愛せる女性とまだ出会ってないんだなということが、ヒカルのあの宣言から見て取れて。がっかりもしてないけど、かわいそうだなみたいな。全然羨ましくない、ヒカルの結婚と思っちゃいましたね」と話していた。