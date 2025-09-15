[9.15 J2第29節](えがおS)

※19:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

MF 6 岩下航

MF 9 大本祐槻

MF 17 藤井皓也

MF 21 豊田歩

FW 10 古長谷千博

FW 14 塩浜遼

FW 28 神代慶人

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 5 阿部海斗

MF 7 竹本雄飛

MF 13 飯星明良

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

MF 27 根岸恵汰

FW 18 半代将都

監督

大木武

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 田中颯

DF 3 山田奈央

DF 5 青木駿人

DF 15 山越康平

MF 7 児玉駿斗

MF 10 杉本太郎

MF 18 エウシーニョ

MF 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

MF 28 鹿沼直生

MF 42 高木友也

FW 30 坪井清志郎

控え

GK 29 三井大輝

DF 2 田向泰輝

DF 4 カイケ

DF 22 柳澤亘

MF 24 高田颯也

MF 40 永木亮太

FW 13 西野太陽

FW 16 渡大生

FW 19 宮崎純真

監督

増田功作