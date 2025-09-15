熊本vs徳島 スタメン発表
[9.15 J2第29節](えがおS)
※19:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 9 大本祐槻
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 10 古長谷千博
FW 14 塩浜遼
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 27 根岸恵汰
FW 18 半代将都
監督
大木武
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 5 青木駿人
DF 15 山越康平
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
FW 30 坪井清志郎
控え
GK 29 三井大輝
DF 2 田向泰輝
DF 4 カイケ
DF 22 柳澤亘
MF 24 高田颯也
MF 40 永木亮太
FW 13 西野太陽
FW 16 渡大生
FW 19 宮崎純真
監督
増田功作
※19:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 9 大本祐槻
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 10 古長谷千博
FW 14 塩浜遼
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 27 根岸恵汰
FW 18 半代将都
監督
大木武
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 5 青木駿人
DF 15 山越康平
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
FW 30 坪井清志郎
控え
GK 29 三井大輝
DF 2 田向泰輝
DF 4 カイケ
DF 22 柳澤亘
MF 24 高田颯也
MF 40 永木亮太
FW 13 西野太陽
FW 16 渡大生
FW 19 宮崎純真
監督
増田功作