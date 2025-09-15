これは歴史的冒涜か？盲目的な愛か？女帝・孝謙天皇が強行した道鏡の皇位継承問題を考察【後編】

奈良時代後期の769年（神護景雲3年）、九州・大宰府から朝廷に「僧・弓削道鏡（ゆげのどうきょう）を天皇に立てれば、天下は泰平となる」との宇佐八幡宮の神託が伝えられた。

この神託を大いに喜んだ孝謙（称徳）天皇は、その真偽を確かめるべく宇佐八幡宮に使者を遣わした。しかし、同宮からは「天皇の位は必ず皇統の血を引く者が継ぐべし」との託宣が下り、道鏡の即位の企ては阻止されることとなった。

初代・神武天皇以来、「万世一系」を原則としてきた天皇家において、なぜ孝謙天皇は、皇族の血を引かぬ一介の僧を皇位に就けようとしたのか。

［後編］では、皇位に就いた後の孝謙天皇と道鏡との関係、そしてその皇位擁立の真相について考察する。

西大寺に伝わる孝謙天皇像（Wikipedia）

男系継承の原則に基づく女性天皇として即位

孝謙天皇即位3年後の752年（天平勝宝4年）、東大寺大仏の開眼法要が行われたが、756年（天平勝宝8年）、聖武天皇は崩御し54歳の生涯に幕を閉じた。

東大寺盧舎那仏像（Wikipedia）

聖武天皇は遺詔により、孝謙天皇の皇太子として、天武天皇の皇子・新田部親王の子である道祖王（ふなどおう）を立てた。これは、孝謙天皇が男系継承の原則に基づく女性天皇として、生涯独身を貫き、子を残さないことを前提とした措置であった。

こうして孝謙天皇の時代が始まったが、その治世は大きく二つの時期に分けられる。前半は760年（天平宝字4年）の光明皇太后が崩御まで、後半は770年（神護景雲4年）の孝謙（称徳）天皇の崩御までである。

前半期は、孝謙天皇の母であり、聖武天皇の皇后であった光明子を背景とする政治体制のもとに展開した。

光明皇后 下村観山画（Wikipedia）

光明子は光明皇太后となり、聖武天皇の一周忌を終えると、孝謙天皇を伴って甥にあたる藤原仲麻呂（藤原武智麻呂の次男）の邸宅・田村第に移った。ちなみに、孝謙天皇と仲麻呂は12歳違いで、仲麻呂の方が年上である。二人は従兄弟の関係にあり、幼少のころから親しく知り合っていたと想像される。

仲麻呂は生まれつき聡明で、算術や経書などあらゆる学問に才を発揮した。また、聖武天皇が推進した仏教に対しても深い信仰心を抱いていたと伝えられる。

孝謙天皇が、そのような仲麻呂に憧れを超えて恋心を寄せていたとしても、不思議ではない。このため、しばしば孝謙天皇と仲麻呂が愛人関係にあったのではないかと語られてきた。しかし、女帝という立場を考えれば、実際にそのような関係に発展したとは考えにくいだろう。

藤原仲麻呂の邸宅・田村第推定地（Wikipedia）

皇太后は多くの同族の中からとくに仲麻呂を引き立て、皇后の家政機関である皇后宮職を「紫微中台」と改め、大納言に任じられたばかりの仲麻呂をその長官・紫微令に就けた。

この紫微中台を構成する役人の数や官位の高さは太政官に匹敵し、やがて孝謙天皇に代わって国政を執行する機関となった。すなわち、光明皇太后と藤原仲麻呂による独裁的な政治が展開されたのである。

この期間中には橘諸兄が失脚し、諸兄の子で皇太后の甥にあたる橘奈良麻呂の乱が起こった。仲麻呂は、事を穏便に収めるよう命じた皇太后の意向を無視するかのように、反仲麻呂勢力を徹底的に粛清した。

そして、758年（天平宝字2年）、皇太后が体調を崩すと、天武天皇の皇子・舎人親王の七男である大炊王が即位し、孝謙天皇は太上天皇（上皇）となった。これが第47代・淳仁天皇である。淳仁天皇の妃は粟田諸姉で、彼女は早世した長男・藤原真従の夫人であった。その関係から、大炊王は藤原仲麻呂の邸宅で暮らしていたと伝えられる。

淳仁天皇『皇国紀元二千六百年史』（Wikipedia）

孝謙天皇の譲位の理由は、表向きには病を得た光明皇太后に仕えるためであった。しかしその背後には、光明皇太后の死後も仲麻呂が権力を保持するための布石であったことを、天皇自身も理解していたであろう。

だが仲麻呂にとって誤算だったのは、760年（天平宝字4年）7月に光明皇太后が崩御した後の孝謙上皇の変貌であった。

病に倒れた後、看病にあたった道鏡を寵愛

孝謙上皇は、光明皇太后が亡くなると、まるで解き放たれたかのように、自由な振る舞いを見せるようになった。

天皇と上皇のどちらの権力が強いかといえば、儒教的な概念が浸透していた日本においては、言うまでもなく上皇である。母・光明子の絶大な権力を引き継いだ孝謙上皇が、自らの権力に目覚めたのは、自然の成り行きであったろう。

しかし、そのことが、やがて上皇と仲麻呂、そして淳仁天皇との関係を徐々に微妙なものとしていったのである。

光明皇太后が崩御すると、孝謙上皇は淳仁天皇を伴い、飛鳥の小治田宮から近江の保良宮へ行幸した。しかし、その地で上皇は光明皇太后崩御の心労も重なったのか、病に倒れてしまう。

道鏡（Wikipedia）

このとき看病にあたったのが、弓削氏出身で法相宗の僧侶・道鏡であった。古代から中世にかけての日本では医学が十分に発達しておらず、病に侵されれば、対処法は神仏に祈る加持祈祷しかなかった。

当時は身分や貧富にかかわらず、人々は病によってあっけなく命を落とすことが多かった。食生活においても栄養の偏りが大きく、そのため奈良時代の平均寿命はおよそ30歳前後と推定されている。43歳であった孝謙上皇にとって、このときの病は命の危機であった。

看病禅師として招かれた道鏡は、上皇に寄り添い手厚い看病を行った。その甲斐があってか、回復した上皇は道鏡をそばにおいて強く寵愛するようになったのである。

道鏡を天皇位につけることを画策する

762年（天平宝字6年）、淳仁天皇は平城宮に戻ったが、孝謙上皇は平城京郊外の法華寺に住まいを定め、出家して法基尼と号した。これは、上皇が平城京に入れば貴族や官人が道鏡に反発することを懸念したためともいわれる。

平城京大極殿（Wikipedia）

しかし、このような上皇の動きを見た淳仁天皇が諫言を述べたことから、両者の関係は悪化した。

やがて764年（天平宝字8年）9月、朝廷の最高権力者である太政大臣・藤原仲麻呂（恵美押勝）が、孝謙上皇を排除しようと企てた。これがいわゆる「藤原仲麻呂の乱」である。

仲麻呂は上皇のスキャンダルを口実としたが、先手を打った上皇は吉備真備を中心に仲麻呂追討軍を組織し、わずか7日間で反乱を鎮圧した。仲麻呂をはじめ、その一族はことごとく誅殺された。

吉備真備（Wikipedia）

同時に、孝謙上皇は淳仁天皇を仲麻呂の共犯とみなして廃位し、淡路国に配流した。廃位後の淳仁天皇は「淡路廃帝」と称され、配流先でも上皇の監視を受け続けた。765年（天平神護元年）10月、脱出を試みたが連れ戻され、翌日に崩御した。死因については、孝謙上皇の命による暗殺であったとする説が有力である。

淳仁天皇淡路陵（Wikipedia）

淳仁天皇を廃位に追いやった孝謙上皇は、重祚して称徳天皇となった。以後、天皇と道鏡による政権運営が6年間続いたが、天皇は皇太子を立てることはなかった。

その間も天皇の道鏡への寵愛は深まるばかりで、ついに766年（天平神護2年）、僧として最高位にあたる法王の称号を与えた。「法王」は国を治める王を意味すると解される場合もあり、称徳天皇が道鏡をいかに信頼していたかがうかがえる。

そして、769年（神護景雲3年）、九州・大宰府から「道鏡を天皇に立てれば天下は泰平になる」との神託がもたらされた。これを大いに喜んだ称徳天皇は、神託の真偽を確かめるため、和気清麻呂を宇佐神宮に派遣した。天皇も道鏡も、清麻呂が「神託は本物である」と報告すると考えていた。

宇佐神宮（Wikipedia）

しかし、都に戻った清麻呂は「天つ日嗣は必ず皇族を立てよ」との神託を上申した。これに激怒した天皇は、清麻呂の名を「穢麻呂（きたなまろ）」と改め、大隅国に配流してしまった。

それから1年後の770年（神護景雲4年）3月、称徳天皇は再び発病した。だが今回は、その看病のために道鏡は呼ばれなかった。ここから道鏡の権力は急速に衰えていく。

天皇が病に臥す事態となり、政治の実権は藤原永手や吉備真備らを中心とする太政官に戻った。そして同年8月、称徳天皇は平城宮西宮寝殿で崩御した。享年53歳だった。

その後、皇統は天智天皇系の白壁王が継ぎ、第49代光仁天皇として即位したのである。

道鏡の登用は仏教政治を推進するため

孝謙（称徳）天皇が寵愛する道鏡を天皇に立てようと画策した理由については、諸説がある。その多くは、天皇と道鏡が愛人関係にあり、独身であった女帝が道鏡との情欲に溺れた結果の行動であったとするものである。

しかし、それは果たして真実であろうか。もし天皇に道鏡の子が宿るような事態となれば、男系継承を原則とする皇統にとって容易ならぬ問題となる。その程度のことを孝謙天皇がわきまえないはずがないと考えるのが自然であろう。

しかも、道鏡は僧侶であった。当時の仏教においては、出家して厳しい修行に専念することが本分とされていた。ましてや、女性と関係を持つことなど決して許されなかったのである。

奈良時代の東大寺（Wikipedia）

このように考えると、孝謙天皇は父・聖武天皇から受け継いだ「仏教による鎮護国家」の理念をもとに、仏教政治を推進するために道鏡を登用・寵愛したのではないだろうか。

しかし、道鏡を天皇位に就けようとしたのは行き過ぎであり、当然ながら貴族や官人たちの強い反発を招いた。

それでもなお、孝謙天皇が頑なにその推進を試みたのは、皇統維持のために女性としての幸せを犠牲にせざるを得なかったことへの、せめてもの抵抗であったのかもしれない。

