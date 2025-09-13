Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤È·ëº§¤·¤¿54ºÐ½÷À¡¢21ºÐÇ¯²¼É×¤«¤é¤ÎÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ·ëº§¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¡Ê33¡Ë¤«¤éÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ·ëº§¤·¤¿½÷À¡Ê54¡Ë¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¾éÃÌ¡×¤È´¶¤¸¤¿Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û54ºÐ½÷À¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ë21ºÐÇ¯²¼É×
¡¡9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#2¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿14ºÐÇ¯²¼É×¤È¤ÎºÆº§¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·»³Àé½Õ¡£
¡¡#2¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¤È·ëº§¤·¤¿¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡Ê54¡ËÉ×ºÊ¤ËÌ©Ãå¡£2¿Í¤Ï21ºÐº¹¤À¤¬¡¢1Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤¬31ºÐ¤Î»þ¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï10ºÐ¡£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤È¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¡Ö¼ø¶È»²´Ñ¤Î»þ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤¬ºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Î51ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤òË¬¤ì¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¼¤«¤é¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¥¤¥µ¥à¤À¤è¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥µ¥à¤¯¤ó¡ªÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Á¡×¤È´¶·ã¡£°ìÊý¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê½÷À¤À¤Ê¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÅÉ¤ë»ÅÁð¤È¤«¤¤¤Á¤¤¤ÁÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÅ±ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤ë°ÕÌ£¡È°ìÌÜ¹û¤ì¡É¡£Îø¤ËÍî¤Á¤¿¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏ¢ÍíÀè¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥º¥ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀµ¹¶Ë¡¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»Å»ö²¿»þ¤Ë½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢ÌÀÆü¤Ï·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏ¢Íí¡£MEGUMI¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ó¤ÊÃË¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ï¼ã¤µ¤æ¤¨¤Îµ¤¤ÎÌÂ¤¤¤È»×¤¤¡¢»þ¡¹ÊÖ»ö¤ò¤¹¤ëÄøÅÙ¡£¤·¤«¤·¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÌµ»ë¤·¤¿¤é¤³¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡×¤È¾ð¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¡¢»þ¡¹¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡ºÆ²ñ¤«¤é3¤«·î·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¡ª²¶¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥ÉÄ¾µå¤Î¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤¿¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¾éÃÌ¡¢Í·¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£