田中みな実が“スゴい”と思った芸能人「アンミカさん担いでほうきにして床掃除してた」
フリーアナウンサーで女優・タレントの田中みな実（38歳）が、9月12日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。“この人スゴい”と思った芸能人について語った。
番組は今回、9日に放送したSPの未公開トーク篇を放送。“この人スゴい”と思った芸能人に関するトークの中で、田中は「（ネプチューンの）ホリケン（堀内健）さんってスゴいなって思ってて」と語る。
それは「私、昔、MXテレビ（TOKYO MX）っていうところで、お昼の生放送をやってたんですけど。そこにホリケンさんゲストで来てくださった時に、生放送なのに、何やってもいいと思ったのか大暴れで。アンミカさんも出てたんですけど、アンミカさんの頭に段ボールをかぶせて。最終的にアンミカさんを担いで、ほうきにして床を掃除してた（笑）」と笑う。
その一部始終をテレビで観ていたというくりぃむしちゅー・有田哲平は「観た観た。あんまりウケてなかった（笑）」とコメント。平成ノブシコブシ・吉村崇は「えっ！？ それウケなかったら一大事ですよ、それ…」と驚き、有田は「生（放送）だから流すしかないからね。みんな顔引きつりながら、『ホリケンさーん…』とか言いながら」と当時の“惨状”を振り返る。
田中は「すごかったんですよ。そのあとすごくマネージャーさんに怒られたって言ってました」と語った。
