右肩のインピンジメント症候群で離脱しているドジャース・佐々木朗希（23）が、今季中のメジャー復帰に一歩前進した。

日本時間10日の傘下3Aオクラホマシティーでのサクラメント（ジャイアンツ傘下）戦で力投した佐々木についてロバーツ監督は「球団内で本人も交えて話し合い、先発準備を進めるか、それ以外の役割か、全ての可能性を議題に上せる」と話し、近日中のメジャー再昇格を示唆した。

佐々木はマイナー5試合目の登板となったサクラメント戦では5回途中3安打3失点。5四死球と制球を乱したものの、直球は渡米後最速となる約162キロをマークし、スプリットも織り交ぜて8個の三振を奪った。

指揮官は佐々木の起用法に関して先発、リリーフのどちらも視野に入れているとしたが、チームはナ・リーグ西地区4連覇に向け、熾烈なポストシーズン進出争いの真っ最中。不安視された球威は回復したとはいえ、実力が落ちるマイナーリーガー相手に1試合くらい結果を残したところで、メジャーでの働きは未知数だ。

佐々木も本職の先発ならともかく、リリーフで起用されることに懐疑的で「日本でも一度もやったことがないので、ぶっつけ本番でできるかは分からない」と、不安を口にしている。

ロバーツ監督はポストシーズンでの起用法、現状の力量も含めて終盤戦でテストする意向を明らかにしたが、ポストシーズン進出が決まった後の消化試合ならともかく、重要な場面での投入は現実的ではない。

昨オフ、20球団による争奪戦の末、ドジャースに移籍した佐々木。3月のカブスとの日本開幕第2戦でメジャーデビューを果たしたが、モップアップといわれる敗戦処理で渡米1年目を終えることになるかもしれない。

ところで佐々木といえば、メジャー挑戦にあたりロッテの優秀なスタッフ３人を“ごっそり引き抜く”という前代未聞の行動で、チーム内で大顰蹙を買っていた。「いったい何様なのか」との批判も噴出したほどだ。まさに「立つ鳥跡を濁す」どころか、泥沼を残して飛び立った異例の移籍劇。いったいあの時、何が起きていたのか。

