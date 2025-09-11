»°ÁÒ²ÂÆà¡¡ÆÍÁ³£Ô£Ö¤ÇÁÐ»Ò³Êº¹¹ðÇò¡¡»Ð¡¦çýÆà¤ÎÀ¨ÏÓ£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¡Ö¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡¡Â©»Ò¤ËÈá¤·¤Þ¤ì¤¿Èá·à¡¢»ÐËå£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Îµ¶Áõ¤â¤Ö¤ÃÊü¤¹
¡¡½÷Í¥»°ÁÒ²ÂÆà¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£±£°ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÀäË¾Åª¤Ë²È»ö¤¬¶ì¼ê¤Ê½÷¤¬Âç½¸¹ç¡×´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÁÍý¡¢ÆÃ¤ËÊñÃú¤¬¶ì¼ê¡×¤È¹ðÇò¡£ÁÐ»Ò¤Î»ÐçýÆà¤È£²¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÎÁÍý¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢çýÆà¤¬ÊñÃúÃ´Åö¡£»ä¤ÏßÖ¤á¤¿¤ê¡¢ÊñÃú»È¤ï¤º¤Ë·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ì£ÉÕ¤±¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤È±ö¥³¥·¥ç¥¦¡õ¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¤Û¤Ü²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â©»Ò¤¬µë¿©¤Ç¿©¤Ù¤¿Æù¤¸¤ã¤¬¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Þºî¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡ÖÂ©»Ò¤¬Èá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¡¢µë¿©¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤è¡£¥ì¥·¥ÔÊ¹¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¿¿·õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë»Ð¤ÎçýÆà¤ÏÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¤¤¤¤¡Ö£Ó£Î£Ó¤Ëº£Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ç¡¼¤¹¤Ã¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤´ÈÓ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Æ¡Ä¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡çýÆà¤¬£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐÎÁÍý¾å¼ê¤À¤ï¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡²ÂÆà¤Ï»ÐËå¤Ç£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÇÎÁÍý´ë²è¤â¤ä¤ë¤¬¡Ö»ä¤Ï°ìÀÚÎÁÍý¤ËÍí¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íí¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÎÁÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆÍí¤ó¤À¤ê¡¢Ì£¸«¤·¤¿¤ê¡¢£²¿Í¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿´¶¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£