YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、気象予報士・松浦悠真氏が「【１ヶ月予報】高温多雨 秋雨前線による大雨警戒」と題し、9月11日に発表された最新の1ヶ月予報について詳しく解説した。松浦氏は「この先も全国高温が続いていく」「高温の確率は80%、実質はもうほぼ100%と言っていい」と、今月も引き続き厳しい残暑が継続する見込みであることに警鐘を鳴らした。



今回の1ヶ月予報では、全国的に「高温傾向」が目立つ一方、これまでの“小雨”傾向から“多雨”傾向へと変化していく可能性が指摘された。松浦氏は「高温に関する早期天候情報も東北の太平洋側から沖縄にかけて発表されており、かなりの高温となるタイミングも出てくる」と強調。その一方で、「これからは若干多雨寄りになっていきます」「平年並みの確率が高いが、どちらかというと多雨傾向に」と今後の天候変化についても分析した。



注目すべきは、“日照時間が多い中で多雨傾向”という珍しい気象パターンが予想されていることだ。「日照時間が多いのに多雨傾向になるということは、一雨の量がかなり多くなりやすい」と松浦氏は述べ、これは秋雨前線の影響によるものだと解説。「雨が降るときには大雨に警戒を」と視聴者に呼びかけた。



今回の高温・多雨傾向の要因としては、インド洋付近の大流活動や日本付近で明瞭になっている高気圧性循環偏差、太平洋高気圧の強い張り出し、さらには熱帯擾乱（台風）による影響など複数の要素を挙げ、「高温は間違いない」「上空の寒気の影響で前線の活動が活発になり、日本付近に大雨をもたらし得る」と述べた。



また、今後の気圧配置についても、「高気圧に覆われて日照時間が多い一方で、気圧の谷や秋雨前線の影響が出るタイミングで大雨が降りやすい」とし、「晴れるタイミングが多い時と、前線が停滞して雨が強く降るタイミングが出てきそう」「雨が降るときには大雨に十分警戒を」と注意を呼びかけた。



動画の締めくくりには、「元々10月は高温多雨の予想が出ていましたが、その傾向が前倒し気味で出てきている」「特に熱帯擾乱の発生状況にも注意が必要」と解説。松浦氏は「最新の1ヶ月予報が発表された際は、また随時お伝えしていきます」と視聴者への情報提供への意欲を語り、「よりマニアックな天気情報はメンバーシップ限定で提供」することも案内。今後の天候の急な変化に、引き続き注意を呼びかける内容となった。